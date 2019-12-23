Gedik Sanat, 'Türk - Rus - Alman Edebiyat Üçlemesi' başlığıyla 3 konser organize edecek

Gedik Sanat, 'Türk - Rus - Alman Edebiyat Üçlemesi' başlığıyla Zorlu PSM'de 3 konser düzenleyecek.

Düzenlenecek konserler şöyle;

'Ölmeme Günü: İkinci Yeni Şarkılar

Nejat Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması'nda iki defa birincilik ödülü kazanan ve 'Kuvayı Milliye'den İnsan Manzaraları' eseriyle dikkatleri üzerine çeken besteci Murat Cem Orhan, Turgut Uyar, Edip Cansever, Cemal Süreya ve Tomris Uyar'ın şiirlerini 'Ölmeme Günü: İkinci Yeni Şarkılar' adıyla Gedik Sanat'ın özel siparişi üzerine besteledi. Eser, Mert Fırat ve Evrim Özkaynak tarafından seslendirilecek. 18 Şubat 2020

Mert Fırat

'Ozanın Aşkı: Yeniden Besteleniş'

Çağımızın önemli bestecilerinden Christian Jost, romantik dönemin bestecisi Robert Schumann'ın Alman edebiyatının önemli ismi Heinrich Heine'nin dizeleri üzerine yazdığı ünlü şarkı serisi 'Ozanın Aşkı' eserini 'Ozanın Aşkı: Yeniden Besteleniş' adıyla yeniden besteledi ve Deutsche Grammophon etiketiyle yayınladı. 'Ozanın Aşkı: Yeniden Besteleniş'ini Grammy ödüllü uluslararası Türk tenor Bülent Bezdüz seslendirecek. Bezdüz'e Diskant Çağdaş Müzik Topluluğunun eşlik edecek.

Bülent Bezdüz

'Palto'

Türk opera geleneğinin en üretken bestecilerinden Selman Ada, Rus edebiyatının en önemli yazarlarından Gogol'ün 'Palto' adlı eserinden esinlenerek Tarık Günersel'in librettosu üzerine yepyeni bir opera ortaya çıkardı. Eseri, Türk opera solistleri seslendirecek. Gedik Filarmoni Orkestrası, Selman Ada tarafından yönetilecek.

Selman Ada