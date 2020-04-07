Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümüne video kliple kutlama - ANKARA

Akademi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, polis adaylarının Akademi'ye gelişi, aldıkları eğitimler ve mezuniyet törenlerinden görüntüler yer aldı.Paylaşımda, "Vatanımızın her yerinde canla başla çalışan Teşkilatımızın, milletimize hizmet anlayışına sahip amir ve memurlarını yetiştirmeye devam ediyoruz. Nice 175 yıllara." ifadelerine yer verildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."