Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Pakdil, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

AA

Pakdil, yazılı açıklamasında, 30 Ağustos Zaferi'nin çok zor şartlar altında kazanıldığını belirtti.

30 Ağustos Zaferi'nin milli bir emanet olarak zihinlerde yer alması gerektiğini vurgulayan Pakdil, şunları kaydetti:

"Milletimiz, 30 Ağustos Zaferi ile Ön Asya'daki Anadolu topraklarının ebediyen kendi yurdu olduğunu tarih sahnesi önünde ispatlamıştır. Zor şartlar altında kazanılan bu zafer, yeni nesiller tarafından unutulmamalı, milli bir emanet olarak zihinlerde yer almalıdır. Bu zaferin mimarı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün şehit ve gazilerimizi şükranla, minnetle anıyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zaferi'nin 99. yılı kutlu olsun."