Türk oyun sektörü, 2015'ten bu yana yurt dışından 2.4 milyar dolar yatırım aldı. We Are Social'ın "Digital in 2020" raporuna göre, dünya genelinde 4.54 milyar yani toplam nüfusun yüzde 59'u kadar internet kullanıcısı bulunuyor.
Bu kullanıcılar, internette ortalama 6 saat 43 dakika geçiriyor. Bunun 1 saat 10 dakikasını da oyun oynama oluşturuyor.
Oyun pazarı için analizler yayımlayan Newzoo International BV'ye göre, oynaması kolay, yüklenebilir oyunların pazar payı bu yıl dünya genelinde yüzde 9.3 büyüyerek 160 milyar dolara yükseldi.
Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) verilerine göre ise, sektörün 2015'te 400 milyon dolar olan ihracat rakamı 2016'da 500 milyon dolara, 2017'de 700 milyon dolara, 2018'de 1 milyar 50 milyon dolara ulaşmış durumda.
Türkiye'de oyun geliştiriciler son 10 yılda 426.7 milyon dolarlık çeşitli destek aldı. İlgili bakanlıklar, reklam, tanıtım, dijital pazarlara giriş, yazılım, istihdam gibi başlıklarda detaylı desteklerle oyun geliştiricilere destek veriyor.
Türk oyun geliştiricilerin son beş yılda aldığı büyük yatırıma dikkat çeken IFASTURK Eğitim Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, büyük yatırımların paralelinde Türk oyun geliştirici şirket sayısının 239'u bulduğunu ifade etti.
Devlet tarafından ciddi şekilde destek alma potansiyeli olan bu geliştiricilerin, "store" olarak adlandırılan oyun dağıtım mecralarına yönelik komisyonlar için destek alabildiğine dikkat çeken Şenel, "Oyun sektörü, ülkemize yabancı sermaye çekmeye devam ediyor. Oyun geliştirmek isteyen girişimciler veya profesyoneller teşviklerle destekleniyor. Desteklerden doğru şekilde faydalanan girişimler, kısa sürede daha hızlı yol alarak, işlerini büyütebiliyor" dedi.
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