HABERTURK.COM

Türkiye otomotiv endüstrisi, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) liderliğinde hedef pazarlarda ihracatı artırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. OİB’in bu anlamda pandemi döneminden itibaren online olarak düzenlediği Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti programları, Brezilya ve Arjantin ile devam ediyor.

OİB’in Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliğiyle 5-9 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği Brezilya-Arjantin Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti programı, Türkiye’den 20 firmanın katılımı ile gerçekleştiriliyor. Brezilya-Arjantin Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti programının açılışı ise düzenlenen webinar programı ile yapıldı.

OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu ev sahipliğinde düzenlenen programın açılışına, TİM Başkanı İsmail Gülle, Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay ve Brezilya Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş katıldı. Programda ayrıca Buenos Aires Ticaret Müşaviri Biray Kuş ve Sao Paulo Ticaret Müşaviri Cansu Dinçer Zeybek de bilgilendirme sunumu yaptı. Program dahilinde, otomotiv sektörü ve genel ekonomik durum hakkında webinarlar, Brezilya ve Arjantin'deki firmalar ile Türk katılımcı şirketler arasında online ikili iş görüşmeler düzenleniyor.



HEDEF 30 MİLYAR DOLAR

OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, konuşmasında Türkiye’nin dünya otomotiv endüstrisinde güçlü bir oyuncu olduğunun altını çizerek “Katma değerli üretim yaparak rekabetçiliğimizi korumak ve dünyanın dört bir tarafında etkimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Kurulu kapasitesi yıllık 2 milyon adet olan ve son 15 yıldır sektörel bazda ihracat şampiyonu olan endüstrimiz, bize cesaret veriyor. Bu yıl hedefimiz tekrar 30 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak olacak” dedi.





'GÜNEY AMERİKA ÖNEMSEDİĞİMİZ BİR PAZAR'

Türkiye’nin iki ülkeyle ekonomik ilişkilerinin, firmaların ve kurumların işbirliğine giderek ortak üretim ve pazarlama yapmaları halinde büyük bir potansiyel taşıdığının altını çizen Orhan Sabuncu “Geçen yıl Brezilya’ya Türkiye’den toplam ihracatımız 560 milyon dolar, Arjantin’e ise 145 milyon dolar olmuştu. Amacımız; sektörümüzün de katkısıyla, ülkemiz ve bu iki ülke arasındaki ihracat potansiyelini gerçekleştirmek ve bu rakamları yükseltmek olmalı. Dünyanın yükselen ekonomilerinden biri olan Brezilya 200 milyonu aşkın nüfusa sahip ve 2020 yılı motorlu araç tescillerine göre dünyanın en büyük 7. otomobil pazarı. Geçen yıl sadece otomotiv sektöründen yaklaşık 10 milyar dolar ithalat yaptı” dedi.

TİM Başkanı İsmail Gülle de, Brezilya ve Arjantin pazarlarının Güney Amerika’da en çok önem verdikleri pazarların başında geldiğini ifade etti.

Gülle, “Bu önü açık ve dinamik pazarlar toplam 250 milyonluk bir nüfusla da ciddi bir potansiyeli ve hızla gelişen bir orta sınıfı bünyesinde barındırıyor. Brezilya’nın 160 milyar dolara yakın ithalatında ülkemizin aldığı pay yalnızca 717 milyon dolar seviyesinde. Otomotiv sektörü özelinde ise Brezilya’ya ihracatımız 2020 yılında önceki yıla oranla yüzde 48 artışla 100 milyon seviyesinde gerçekleşti. 2021’de bu rakamı geçeceğimizi düşünüyoruz” dedi.