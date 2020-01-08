08 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk otomotiv sektörü, tarihinin "en yüksek ikinci" ihracat performansına ulaştığı 2019 yılında, 1 milyar dolar ve üzerinde satış yaptığı ülke sayısını 10'a yükseltti.
AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) aldığı bilgiye göre, Türk otomotiv sektörü, geçen yıl 207 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ihracat yaptı.
Geçen yıl, bir önceki seneye göre yüzde 3 azalışla 30,6 milyar dolarlık ihracata imza atan otomotiv sektörü, üst üste 14'üncü kez ihracat şampiyonluğunu elde etti.
Otomotiv ihracatında en büyük pay yine Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin oldu. 2019'da AB ülkelerinin Türk otomotiv sektörü ihracatındaki payı, 23,4 milyar dolarla yüzde 76,6 olarak gerçekleşti.
1 MİLYAR DOLAR VE ÜZERİ İHRACAT LİSTESİNE YENİ JKATILAN ÜLKE: HOLLANDA
AB üyesi 9 ülke ile ABD, geçen sene 1 milyar dolar ve üzerinde otomotiv dış satımı yapılan pazarlar oldu.
Almanya, 2018'e göre yüzde 8'lik azalış ile 4 milyar 373 milyon dolarlık ihracatla, ilk sıradaki yerini korudu. Bu ülkenin Türk otomotiv sektörü ihracatındaki payı yüzde 14,3 olarak kayıtlara geçti.
Almanya'yı yüzde 6 artış ve 3 milyar 431 milyon dolarlık dış satımla Fransa, yüzde 11 azalış ve 2 milyar 911 milyon dolarla İtalya, yüzde 16,5 gerileme ve 2 milyar 456 milyon dolarla İngiltere, yüzde 6,5 azalma ve 1 milyar 670 milyon dolarla İspanya, yüzde 12 artış ve 1 milyar 300 milyon dolarla Slovenya izledi.
Hollanda ise geçen sene itibarıyla ilk kez 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılan ülkeler arasına katıldı. Hollanda'ya yüzde 28 artışla 1 milyar 157 milyon, Belçika'ya yüzde 20 gerilemeyle 1 milyar 125 milyon ve Polonya'ya da yüzde 4 azalışla 1 milyar 98 milyon dolarlık dış satım yapıldı.
AB üyesi ülkeler dışında sadece ABD'ye 1 milyar doların üzerinde otomotiv ihracatı gerçekleştirildi. ABD'ye dış satım bir önceki yıla göre yüzde 7 gerilese de 1 milyar 39 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türk otomotiv sektörünün 2019'da en fazla ihracat yaptığı 10 ülke ve bir önceki seneye kıyasla değişim oranları şöyle:
|ÜLKE
|2018
|2019
|Değişim (%)
|Almanya
|4.751.569.416
|4.373.206.365
|- 8
|Fransa
|3.235.784.143
|3.430.732.044
|6
|İtalya
|3.267.550.149
|2.910.630.383
|- 11
|İngiltere
|2.941.590.955
|2.455.795.568
|- 16,5
|İspanya
|1.785.029.434
|1.669.907.500
|- 6,5
|Slovenya
|1.161.190.998
|1.299.789.382
|12
|Hollanda
|905.351.172
|1.157.146.991
|28
|Belçika
|1.409.192.250
|1.125.062.107
|- 20
|Polonya
|1.138.796.320
|1.097.940.851
|- 4
|ABD
|1.112.908.406
|1.039.024.575
|- 7
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