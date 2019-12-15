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Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden derlenen bilgilere göre, otomotiv sektörü bu yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 azalışla 28 milyar 51 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör bu rakamla Türkiye ihracatında ilk sıradaki yerini korudu.
Otomotiv ihracatına ülkeler bazında bakıldığında, Hollanda ve İsrail'e dış satımdaki artış dikkati çekti.
Ocak-kasım döneminde Hollanda'ya ihracat geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 30,8 yükselişle, 823 milyon 794 bin dolardan 1 milyar 77 milyon 732 bin dolara çıktı. Bu ülkeye dış satım 253 milyon 938 bin dolar arttı.
Hollanda sektörün en fazla ihracat yaptığı 7'inci ülke oldu.
EN ÇOK İKİNCİ ARTIŞ İSRAİL'E İHRACATTA
Otomotiv ihracatında en çok artış yaşanan ikinci ülke ise İsrail oldu. Bu dönemde İsrail'e ihracat yüzde 46,6 artarak 447 milyon 767 bin dolardan 656 milyon 418 bin dolara ulaştı. Bir diğer ifadeyle İsrail'e otomotiv ihracatı söz konusu dönemde 208 milyon 651 bin dolar artış gösterdi.
Sektörünün en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke konumundaki Fransa'ya dış satımda da bu dönemde 176 milyon 303 bin dolarlık artış olduğu görüldü. Fransa'ya ihracat 2 milyar 960 milyon 351 bin dolardan 3 milyar 136 milyon 654 bin dolara yükseldi.
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