Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), tedarik sanayinde faaliyet gösteren 63 ihracatçı firmaya öncülük ederek 13-17 Eylül tarihleri arasında Frankfurt’ta düzenlenen Avrupa’nın en büyük otomotiv tedarik endüstrisi fuarına milli katılım sağladı.
OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu ve OİB Denetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu’nun katıldığı fuarda, Türk otomotiv firmaları Almanya başta olmak üzere 70 ülkeden gelen otomotiv firması temsilcileri ile ikili görüşme fırsatı elde etti.
Fuarda, OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ev sahipliğinde OİB Türkiye Tanıtım standını Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ile Ticaret Ataşesi Yusuf Yerkel de ziyaret etti.
Fuara yönelik değerlendirmelerde bulunan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Fuarda Türk otomotiv ihracatçılarımız, Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ve diğer bölge ülkelerinin firmalarıyla ikili görüşme gerçekleştirme fırsatı yakaladı. Fuarda firmalar arası ikili görüşmelerin Avrupa’nın en büyük motorlu araçlar pazarına ev sahipliği yapan Almanya’ya yönelik hedeflerimize ulaşmaya katkı sunduğuna ve genel otomotiv ihracatımızı artırma noktasında önemli kazanımlar sağladığına inanıyoruz. Automechanika Frankfurt, ayrıca Almanya ve diğer ülkeler için de Türkiye pazarı başta olmak üzere Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine ulaşmak için önemli bir fırsat yaratıyor" diye konuştu.
İHRACATTA İLK SIRADA
Automechanika Frankfurt Fuar'ına ev sahipliği yapan Almanya, Türkiye otomotiv sektörünün uzun yıllardır en büyük ihracat pazarı olma konumunu sürdürüyor.
Almanya, ocak-ağustos döneminde yüzde 4 artarak 19 milyar 576 milyon dolar olarak gerçekleşen otomotiv endüstrisinin ihracatından yüzde 14.5 pay alarak ilk sırada yer aldı.
Aynı dönemde Türk otomotiv endüstrisinin Almanya’ya ihracatı yüzde 3 artışla 2 milyar 829 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayında Türkiye’nin Almanya’ya otomotiv ihracatı yüzde 4 artışla 323 milyon dolar oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!