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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), tedarik sanayinde faaliyet gösteren 63 ihracatçı firmaya öncülük ederek 13-17 Eylül tarihleri arasında Frankfurt’ta düzenlenen Avrupa’nın en büyük otomotiv tedarik endüstrisi fuarına milli katılım sağladı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu ve OİB Denetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu’nun katıldığı fuarda, Türk otomotiv firmaları Almanya başta olmak üzere 70 ülkeden gelen otomotiv firması temsilcileri ile ikili görüşme fırsatı elde etti.

Fuarda, OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ev sahipliğinde OİB Türkiye Tanıtım standını Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ile Ticaret Ataşesi Yusuf Yerkel de ziyaret etti.

Fuara yönelik değerlendirmelerde bulunan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Fuarda Türk otomotiv ihracatçılarımız, Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ve diğer bölge ülkelerinin firmalarıyla ikili görüşme gerçekleştirme fırsatı yakaladı. Fuarda firmalar arası ikili görüşmelerin Avrupa’nın en büyük motorlu araçlar pazarına ev sahipliği yapan Almanya’ya yönelik hedeflerimize ulaşmaya katkı sunduğuna ve genel otomotiv ihracatımızı artırma noktasında önemli kazanımlar sağladığına inanıyoruz. Automechanika Frankfurt, ayrıca Almanya ve diğer ülkeler için de Türkiye pazarı başta olmak üzere Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine ulaşmak için önemli bir fırsat yaratıyor" diye konuştu.

İHRACATTA İLK SIRADA

Automechanika Frankfurt Fuar'ına ev sahipliği yapan Almanya, Türkiye otomotiv sektörünün uzun yıllardır en büyük ihracat pazarı olma konumunu sürdürüyor.

Almanya, ocak-ağustos döneminde yüzde 4 artarak 19 milyar 576 milyon dolar olarak gerçekleşen otomotiv endüstrisinin ihracatından yüzde 14.5 pay alarak ilk sırada yer aldı.

Aynı dönemde Türk otomotiv endüstrisinin Almanya’ya ihracatı yüzde 3 artışla 2 milyar 829 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayında Türkiye’nin Almanya’ya otomotiv ihracatı yüzde 4 artışla 323 milyon dolar oldu.