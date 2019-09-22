22 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) yapılan açıklamaya göre, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde 18-21 Eylül'de düzenlenen "Automechanika Johannesburg 2019 Fuarı"na katılan 11 Türk firması, üretim ve onarım sistemlerine dair son teknoloji ürünlerini sergiledi.
Çeşitli ülkelerden 10 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırladığı belirtilen ve 600 firmanın katılımıyla 33 bin metrekare alanda gerçekleştirilen fuarda, OİB de bilgilendirme standı ile yer alarak sektörün faaliyetleri ve endüstriye yönelik devlet destekleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.
Özgün tasarımlı, katma değeri yüksek, ileri teknolojili ürünler üretip ihraç etme hedefiyle yoluna devam eden Türk otomotiv firmaları, fuarda ana sanayi firmaları ile bağlantı kurarak, kısa ve orta vadede iş birliği çalışmaları gerçekleştirdi.
"TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ ALTERNATİF PAZARLARDAN BİRİ"
Türk otomotiv endüstrisi 2 milyon adetlik üretim kapasitesi ve 1,5 milyon adetlik üretimi, 30 milyar doları aşkın ihracat rakamı ile Türkiye ekonomisine en güçlü katkıyı yapan sektörler arasında yer alıyor.
Ana sanayide Avrupa'nın beşinci büyük üreticisi olan Türkiye, ticari araçlarda Avrupa'nın ikinci büyük üreticisi konumunda bulunuyor.
Co-designer yetkinliğine sahip global platform olarak birden fazla ülkede üretim projelerinin parçası olabilen bir yapıya sahip olan Türkiye, dev markalar için en stratejik parçaların üreticisi olarak yılda 11 milyar dolarlık tedarik endüstrisi ihracatına imza atıyor.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, ABD ve Japonya ile önemli dış ticaret ortakları olan, gerek mevcut yatırımları gerekse yerli üretimi destek amaçlı ithalatta koruma politikası uygulayan Güney Afrika Cumhuriyeti, aradaki uzaklığa ve AB dışındaki ülkelere yüksek gümrük vergisi uygulamasına rağmen Türkiye için önemli alternatif pazarlardan biri olarak görülüyor.
Türkiye ekonomisinin uzun yıllardır lider sektörü olan ve bu yıl 32 milyar dolar ihracat hedefleyen otomotiv sektörünün Güney Afrika Cumhuriyeti'ne otomotiv ihracatı, 2018 yılında 117 milyon dolar seviyesinde olmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!