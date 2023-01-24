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Türk öğrencilere Çin’de nükleer enerji alanında yüksek lisans fırsatı

Türkiye’nin nükleer enerji alanında insan kaynağını geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen program çerçevesinde, Çin’de yüksek lisans eğitimi görmek isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi 31 Ocak olarak belirlendi

Giriş: 24.01.2023 - 10:41 | Güncelleme: ABONE OL
Türk öğrencilere Çin’de nükleer enerji alanında yüksek lisans fırsatı
Türk öğrencilere Çin’de nükleer enerji alanında yüksek lisans fırsatı
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İHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında 2012 yılında imzalanan "Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması" çerçevesinde Türkiye’de nükleer enerji alanında yetişmiş insan kaynağını geliştirmek amacıyla Çin’e öğrenci gönderim programları devam ediyor.

Bu çerçevede Tsinghua Üniversitesi’nde 6 yıldır süren “Uluslararası Nükleer Enerji Mühendisliği ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı”na (TUNEM) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için dahil olacak 10 öğrenci seçilecek. Program, gelecekte Türkiye’nin nükleer enerji alanında söz sahibi olacak isimlerini yetiştirmeyi amaçlıyor.

İKİ YIL SÜRECEK

Türkiye Nükleer Enerji A.Ş. (TÜNAŞ) koordinatörlüğünde yürütülen program tamamen İngilizce yürütülecek olup, ders, staj ve tez süreçleri dahil olmak üzere 2 yıl sürecek.

Programa üniversitelerin mühendislik, fizik veya kimya bölümlerinden mezun olmuş kişiler veya temmuza kadar mezun olacak öğrenciler başvurabilecek. Başvuranların İleri düzeyde İngilizce bilmesi ve lisans genel not ortalamasının en az 2 buçuk olması gerekiyor.

Programa katılmaya hak kazanan öğrencilerin masrafları Türkiye ve Çin tarafından karşılanacak. Program çerçevesinde 2 yıl okul ücretinden muaf olacak adaylardan programa başvuru ücreti de alınmayacak. Konaklama imkanı ve sağlık sigortası hakkı bulunacak öğrencilere aylık 4 bin 500 Yuan (yaklaşık 12 bin lira) burs, gidiş-dönüş uçak bileti ve Çince dil kursu imkanı da sağlanacak.
Programa başvurmak isteyen adayların tamamı İngilizce ve PDF formatında olacak, öz geçmişini, onaylı lisans not dökümünü, İngilizce bilgisini gösteren uluslararası denkliğe sahip belgelerini ve niyet mektubunu 31 Ocak’a kadar tunas.hr@enerji.gov.tr elektronik posta adresine eksiksiz bir şekilde iletmesi gerekiyor.

Yapılacak değerlendirmenin ardından sonuçlar, yine elektronik posta yoluyla adaylara duyurulacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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