Uluslararası öğrenci değişim programı olan Erasmus'un ortaokul öğrencileri için düzenlediği programın ilk ayağı, geçen yıl Türkiye’de düzenlendi. “Kültürler Arası Köprü Kurmak” isimli Erasmus projesi; Türkiye ile Danimarka, Romanya, İspanya ve İtalya ortaklığında yapılmıştı.

Projede Türkiye’yi, devlet okulu olan Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu öğrencileri temsil etti.

Proje Türkiye’nin ev sahipliğinde 2018’in Eylül ayında başladı. Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu’ndan seçilen öğrenciler diğer 4 ülkelerden gelen yabancı öğrencileri okulllarında ağırladı, evlerinde misafir etti. Türkiye’nin tarihini ve kültürünü çeşitli projeler ve aktiviteler yaparak anlattılar.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA UZANAN PROJE: ERASMUS

Habertürk muhabiri Gizem Türemen'in haberine göre 5 farklı ülkeden programa katılım gösteren ortaokul öğrencileri, Türkiye’den sonra Romanya ve İspanya’ya gitti. Farklı ülkelerin kültürlerini, gezerek ve deneyimleyerek öğrendiler. Projenin 4. bölümü ise İtalya’da düzenlendi.

Türkiye’den seçilen 10 öğrenci, 3 öğretmen eşliğinde İtalya’nın Palermo şehrindeki Bagheria'yı ziyaret etti. 1 hafta süreyle Istituto Comprensivo Statale "Ignazio Buttita" okulunda derslere katılma imkanı buldular. İtalyan öğrencilerin evlerinde kalarak günlük yaşantılarına ortak oldular. İtalya’nın tarihini ve kültürünü öğrenmenin yanı sıra, yabancı öğrencilerle beraber atölye çalışmalarına katıldılar. Resim çizerek, duvarları boyayarak duygularını ifade ettiler. Farklı dili konuşmalarına rağmen sanatı, bilimi ve teknolojiyi kullanarak ortak noktada buluştular.

“KAHRAMAN OL, ŞİDDETE HAYIR DE!”

Uluslararası kültür paylaşımını hedefleyen Erasmus programında, öğrenciler toplumsal sorunlara da dikkat çekti. 5 ülkenin öğrencileri dünyada şiddet konusuna değindi. “Şiddete Hayır Diyen Bir Kahraman Ol” temasıyla sunum yaptılar. Ülkelerindeki şiddet olaylarını anlatarak çözüm yolları üzerinde tartıştılar. Türk öğrenciler de şiddetin her türlüsünü; kadına şiddet, hayvana şiddet ve aile içi şiddet konularını uluslararası platformda gündeme getirdi. Farkındalık yaratmak için paylaşımda bulundu. Yabancı öğrencilerle beraber pano çalışması yaparak görsel mesajlarla “şiddete hayır” dediler. Program sonunda öğrencilere uluslararası katılım sertifikası verildi.

TÜRK ÖĞRENCİLER DANİMARKA YOLCUSU

Türkiye, Romanya, İtalya, Danimarka ve İspanya’nın proje ortaklığı ile yürütülen Erasmus programının 2 yıl sürmesi planlanıyor. Ortaokul öğrencilerine diğer ülkeleri gezerek hem dil hem de kültür paylaşımı yapma imkanı sunan program, Mart 2020’de Danimarka ziyareti ile sona erecek.