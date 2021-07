HABERTURK.COM

Türk Nippon Sigorta hayata geçirdiği “TNS Kulüp” uygulaması ile acentelerine, tek ekranda tüm hedef gerçekleşme ve branş bazlı üretim dağılımlarını detaylarıyla görebilecekleri, aktif kampanyalar ve bu kampanyalardaki durumları ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilecekleri çok fonksiyonlu ve kullanıcı dostu bir platform sunuyor.

“TNS Kulüp’’ acente uygulaması hakkında bilgiler veren Genel Müdür Dr. E. Baturalp Pamukçu “Bu uygulama ile şirketimizle çalışma gayreti gösteren tüm acentelerimizin farklı alanlarda çeşitli kazanımlar elde etmesini ve sosyal kulüplerimizle, içerisinde bulunduğumuz çalışma hayatının yoğunluğunda kısa molalar vermelerini amaçlıyoruz. Acentelerimize farklı ayrıcalıklar sunacak olan, ‘’TNS Kulüp’’ uygulamamızla, çeşitli kriterler çerçevesinde yurt içi / yurt dışı seyahatlerden, sosyal yaşama, sağlıktan eğlenceye ve sosyal sorumluluk projelerine kadar birçok farklı avantajdan yararlanma fırsatı sağlıyoruz.”dedi.

'EN ÖNEMLİ İŞ ORTAĞIMIZ ACENTELERİMİZ'

Türk Nippon Sigorta’nın acenteleriyle büyüyen genç, dinamik bir sigorta şirketi olduğunu vurgulayan Dr. E. Baturalp Pamukçu, şunları kaydetti: "Acentelerden gelen her türlü öneriyi şirket olarak hızlıca değerlendirip, inandıkları her iş için destek veriyoruz. Şirketimizin en önemli dağıtım kanalını acenteler oluşturuyor. Acentelerimizi iş ortaklarımız olarak görüyor ve onları her şeyden çok önemsiyoruz. Şirket olarak bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Üretimimizin büyük bir kısmını en önemli iş ortaklarımız olan acentelerimiz vasıtasıyla sağlıyoruz ve böyle de devam edeceğinin altını her zaman çizmek istiyoruz. Acentelerimize verdiğimiz hizmetin kalitesi bizim için her şeyden önemli. Şirket olarak, diğer şirket uygulamalarının dışında, acentelerimize karşı farklılıklar yaratan dinamik bir yapı içinde hizmet vermeye çalışıyoruz. ‘TNS Kulüp’ uygulamamızda, bu dinamik yapının bir parçasıdır.”

Gerçekleştirdikleri tüm teknolojik projelerle, aynı zamanda acentelerinin hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Dr. E. Baturalp Pamukçu, düzenledikleri kampanyalarla her zaman acentelerinin motivasyonunu artırmayı ve onlara ek kazanımlar sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

SPORU DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR

Diğer yandan futbol, voleybol, yelken gibi farklı branşlarda hem bireysel hem de takım sporlarına destek vererek sporun gelişmesini kendine hedef olarak belirleyen Türk Nippon Sigorta sponsorluklarına bir yenisini daha ekledi. 2021-2022 Futbol Sezonu için Karagümrük Futbol Kulübü’nün resmi sigorta sponsoru olan Türk Nippon Sigorta, aynı zamanda takımın forma kolunda da firma logosu ile bir sezon boyunca yer alacak.

Konu ile ilgili açıklama Pamukçu “Sponsorluğunu gerçekleştirdiğimiz, Olimpiyat seçmesini kazanan ilk yelken sporcusu Ecem Güzel, Sultanlar Ligi’ne yükselen Sigorta Shop Kadın Voleybol takımından sonra şimdi de takım sporlarının en önemli branşı olan futbolda sponsorluklarımıza devam ediyoruz. Sponsoru olduğumuz takım ve sporcuların başarılı olduğunu görmek bizi çok mutlu aynı zamanda motive ediyor. Çeşitli branşlarda hem bireysel olarak hem de takım sporları bazında sponsorluklarımıza devam ederek spor ve sporcuya katkı vermeye ve Türk Sporu’nun gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

TNS STAR AKADEMİ'DE EĞİTİMLER BAŞLADI

Ayrıca Türk Nippon Sigorta çalışanlarının kariyer ve sürekli gelişimlerine yatırım yaparak 2021 yılında TNS Stars Yetenek Havuzu projesini hayata geçirdi. Bu proje ile Türk Nippon Sigorta yüksek potansiyelli çalışanları için yetenek havuzu oluşturarak bu havuz içerisinde bulanan personelin kariyer ve kişisel gelişim süreçlerini destekliyor.

Yetenek havuzunda yer alan yıldız çalışanları için özel olarak hazırlanan eğitim ve gelişim programlarının ilki olan ‘’Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı Eğitimi’’ 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdi. Eğitim, Amerika’nın en köklü eğitim firmalarından biri olan Franklin Covey tarafından Tuğçe Uçak mentörlüğünde yapıldı.