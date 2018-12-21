Türk müziğinin usta ismi Cüneyt Kosal’ın vefat ettiği öğrenildi. Acı haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.



Kosal’la ilgili bir yazı kaleme alan Akay, “Yıllardır dinlemeye ve okumaya doyamadığımız birbirinden güzel pek çok ilahiyi notaya alan ve besteleyen TRT İstanbul Radyosu kanun sanatçısı Cüneyt Kosal’ı kaybettik. Münir Nurettin Selçuk, Bekir Sıdkı Sezgin, Perihan Altındağ Sözeri, Sabite Tur Gülerman, İnci Çayırlı ve Ahmet Özhan gibi efsane sanatçılarımızla uzun yıllar çalışmıştı. En önemli kanun sanatçılarımızdan olan bestekâr Cüneyt Kosal, geçtiğimiz 22 Şubat’ta ‘Musiki’ dalında Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’ne layık görülmüş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle ödülünü almıştı. Musikimizde yaptığı arşiv çalışmaları ve hizmetler unutulmayacak. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

1931 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya gelen Cüneyt Kosal, ünlü bestekâr Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi'nin bir zamanlar yaşadığı mahallede doğup büyüdü. Babası Mehmet Vedat Kosal hukukçu bir noterdi. Müziğe ilgisi ise annesi Sâcide Kosal'ın kanun ve ud çalma yeteneğinden başlamıştır. Emin Ongan ile tanıştıktan sonra Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin çalışmalarına katılmaya başlayan Kosal, kanun eğitimi sonrası Nevzat Atlığ'nın teşvikiyle 1952'den itibaren radyoda da icra etmeye başladı. Nevzat Atlığ kendisi hakkında, "Kosal, sağlam perdeleri ve ritim anlayışı itibarıyla, özellikle toplu icrada bir denge unsuru olarak her zaman ön sırada aranmıştır. Türk müziği nazariyatını çok iyi bilmesi ve araştırıcı tarafının kuvvetli olması itibarıyla, kendisine her zaman ihtiyaç duyulmuştur. Özenle toplayıp derlediği kütüphanesinin değeri de çok büyüktür." demiştir. İsim babası da olduğu ‘Klasik Türk Sazları Beşlisi’nin bir üyesi olan Cüneyt Kosal, yurtiçi ve yurtdışında pek çok icra sergiledi ve kayıt yaptı. Türkiye Diyanet Vakfı'nın İslam Araştırmaları Merkezi'ne Türk musikisi nota arşivini bağışlayan Kosal'ın ismi, Üsküdar'da bir sokağa verilmiştir. TRT Müzik kanalında yayınlanan bir belgeselde de Kosal'ın hayatı anlatılmış ve 2016 yılında Beyoğlu Belediyesi'nce verilen ‘Itri Türk Mûsikîsi Ödülleri'nde, ‘Hayat Boyu Başarı Ödülü’ takdim edilmiştir.YAYINLARIİlahiler - Yapı Kredi Bankası Yayınları (1986)Yunus İlahileri Güftesi - T.C. Kültür Bakanlığı (1991)99 Makamda İlahiler - Marifet Yayınları (1994)Sertaç Tezeren - Cüneyt Kosal Sanatı ve Hayatı - Keşkül Yayınları (2007)