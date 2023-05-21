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Türk Mutfağı Haftası'nın ikincisi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesiyle düzenlenen haftada bu yıl Hatay mutfağına ait menü temel alındı

Giriş: 21.05.2023 - 19:10 | Güncelleme: ABONE OL
Türk Mutfağı Haftası'nın ikincisi başladı
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nın ikincisi başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığının himayesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesinde düzenlenen hafta kapsamında 27 Mayıs'a kadar tüm iller ile büyükelçiliklerde eş zamanlı etkinlikler yapılacak.

Etkinliklerde, Emine Erdoğan'ın himayesinde, gastronomi alanında uzman akademisyenlerin danışmanlığında ve ünlü şeflerin katkılarıyla hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı da kaynakça olacak.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nın ana teması, "Sürdürülebilir Türk Mutfağı: Atıksız, geleneksel, sağlıklı" olarak belirlendi.

Etkinliklerde, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın gastronomi şehirlerinden Hatay mutfağına ait menü temel alındı.

Bu sayede, binlerce yıldır sayısız medeniyetlere ev sahipliği yapan kadim şehir Hatay mutfağının eşsiz lezzetlerinin de dünyaya tanıtılması amaçlanıyor.

Hafta boyunca, yabancı turistler, yurt içi ve yurt dışı Türk restoranları, yemek meraklıları, influencerlar, uluslararası akademik kurumlar ve küresel medya kuruluşları işbirliğinde birçok dijital proje hayata geçirilecek.

Bu kapsamda, sağlıklı, atıksız ve sürdürülebilir Türk mutfağı temasına uygun tarifler seçilerek, Türk şeflerle çevrim içi Türk mutfağı atölyelerinin gerçekleştirilmesi, tarif videolarının çekilmesi ve bu videoların dijital kanallarda paylaşılacak.

Programda ayrıca, önemli gastronomi okulları ve sivil toplum kuruluşları ile Türk Mutfağı'nı tanıtıcı nitelikte ders, etkinlik ve workshopların düzenlenmesi planlanıyor.


Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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