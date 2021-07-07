Türk müteahhitlere Libya yolu açıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan 4225 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türk müteahhitlere Libya yolu tekrar açılmış oldu. Libya’da 2011 yılında başlayan iç karışıklıklar sonrası Libya işveren idarelerinin ellerindeki teminat mektuplarının haksız yere nakde çevrilmesi ihtimalinin engellendiğini hatırlatan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, yeni düzenlemenin Libya’da yeni işler üstlenilmesinin yolunu açacağına işaret etti.
Eren, "Bilindiği üzere, Libya’da 2011 yılı Şubat ayında başlayan iç karışıklık sırasında Türk müteahhitlik firmalarımızın şantiyeleri yağmalanmış ve firmalarımız işlerini yarım bırakarak ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır. Hemen ardından bu kez Libya işveren idarelerinin ellerindeki teminat mektupları sorun olmuş, bunların haksız yere nakde çevrilmesi ihtimali, BM Güvenlik Konseyi'nin hükümleri de dikkate alınarak çıkarılan 21 Haziran 2011 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile engellenmiştir. Bununla birlikte ilerleyen dönemde müteahhitlerimiz, ülkede yarım kalmış ve yeniden başlayacak işler ile yeni üstlenilecek işler için teminat mektubu temininde çeşitli zorluklarla karşılaşmaya başlamıştır” dedi.
'LİBYA YENİDEN ÖNCELİKLİ PAZAR OLACAK'
Aradan geçen sürede söz konusu sorunların üstesinden gelinebilmesi amacıyla TMB’nin çeşitli girişimleri olduğunu anlatan TMB Başkanı Eren, "İlgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarımızla konuya ilişkin uzun süren çalışmalar yürütülmüştür. Bu çabaların neticesinde 7 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 4225 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, Libya’da üstlenilecek yeni işler ile yarım kalmış projelerin 21 Haziran 2011 tarihli BKK'dan istisna tutulması sektörümüz adına son derece önemli bir gelişme olmuştur. Böylece bir taraftan geçmiş tarihli teminat mektuplarına sağlanan koruma sürdürülürken, diğer taraftan Yeniden İşe Başlama Sözleşmesi imzalanacak projeler ile yeni projelere yönelik teminat mektubu verilebilmesinin önü açılmış bulunmaktadır" diye konuştu.
Libya’da gerçekleştirilecek projelerde, yabancı bankalardan kontr-garanti alınmasına ihtiyaç duyulmadan, Türk bankalardan sağlanacak teminat mektuplarının Libya makamları tarafından doğrudan kabullerini sağlayacak girişimlerin başlatılması gerektiğini de vurgulayan Eren, "Türk bankacılık sektörüne yönelik bu talebimiz esasen tüm ülkelere yöneliktir. Müteahhitlerimizin 1972 yılında yurtdışına ilk çıktıkları ülke olan Libya, geçmişte olduğu gibi gelecek dönemde de Türk inşaat sektörü için önemini sürdürecektir. Ülkede güvenliğin kalıcı olarak tesisi ve firmalarımızın zararlarının tazmini halinde Libya bizim için yeniden öncelikli pazar olacaktır" ifadelerini kullandı.
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