Türk mühendisler "Herküller"i uluslararası standartlara uygun sistemlerle donatıyor

28 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya havacılık literatüründe "Herkül" olarak adlandırılan ve TSK tarafından uzun yıllar birçok görevde kullanılan C-130'lar, "Erciyes Modernizasyon" adı verilen "Aviyonik Modernizasyon Programı" ile son model teknolojiyle donatılıyor.
Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde 19 adet bulunan C-130'lara, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde uygulanan modernizasyonla yeni sistemler kazandırılıyor.
Pilotların uçağı daha etkin ve güvenli şekilde uçurmasını sağlamak amacıyla yapılan modernizasyonda, Türk mühendis ve teknisyenlerinin imzası bulunuyor.
2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, "Erciyes Modernizasyon" ile yaklaşık 60 yıllık uçakları, son model teknolojiye kavuşturup yeni uçak alımlarının da önüne geçilmesini sağlayarak ülke ekonomisine çok ciddi katkıda bulunuyor.
Fabrika Seviyesi Bakım ve Tadilat Müdürü Hava Mühendis Yarbay Süleyman Erbil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, C-130'ların Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde bulunan temel kargo uçaklarının başında geldiğini söyledi.
Önemli bir uçak bakım merkezi olduklarını vurgulayan Erbil, "Envanterimizde bulunan tüm C-130 uçakların depo seviyesi bakımları 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü sorumluluğundadır. Bu uçakların bakımları her 6 yılda bir bizim tesislerimizde yapılmaktadır. Bakımlar yaklaşık 120 iş gününde tamamlanmakta ancak uçağın durumuna göre 6 ay ila 1 yıl da sürebilmektedir." şeklinde konuştu.
- "A400M'e yakın bir kabiliyet kazandırılmaktadır"
Erbil, uçağın üreticisi Lockheed Martin firmasının yetkili bakım merkezlerinden biri olduklarını ve dünyadaki 13 bakım merkezinin en başında geldiklerini ifade etti.
C-130'lara standart bakımlarının yanında modernizasyon da uygulandığını vurgulayan Erbil, şunları kaydetti:
"Erciyes Modernizasyon, uluslararası havacılık gereksinimleri olan tüm cihazları, tüm 'LRU'ları (elektronik ünite) kapsayan bir bakım şeklidir. Bu modernizasyon, uçağımıza sadece bir bakım değil, aynı zamanda uluslararası standartlarda yepyeni kabiliyetler kazandırmaktadır. Bu kabiliyet tamamen Türk mühendislerimizce yapılan, TUSAŞ tarafından tasarlanmış bir modernizasyon. Bu modernizasyon sırasında bakım da yapılmaktadır.
Söz konusu Erciyes Modernizasyonu'nda uçağa 17 kilometreye yakın yeni kablo döşenmektedir. Bunun yanı sıra yaklaşık 1 milyon satırın üzerinde yazılım yazılmış ve gerektiğinde ilave edilmektedir. Yaşlanan sınıfta olan uçaklarımıza, bakım onarım sayesinde envantere yeni giren A400M'e yakın bir kabiliyet kazandırılmaktadır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!