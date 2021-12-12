Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Onur Kılıçer, sektör olarak ABD'ye ihracatı artırdıklarını söyledi.
Kılıçer, AA muhabirine, geçen yılın kasım ayında ABD'ye 21 milyon 681 bin dolar ihracat gerçekleştiren sektörün, bu yılın aynı döneminde yüzde 19,6 artışla ABD'ye 25 milyon 938 bin dolar dış satım yaptığını bildirdi.
Ürün gruplarına göre, ABD'ye en çok oturma grubu ihracat edildiğini belirten Kılıçer, geçen yılın ocak-kasım döneminde ABD'ye 207 milyon 249 bin dolar olan ihracat rakamını aynı döneme kıyasla bu yıl yüzde 26 artırarak 261 milyon 485 bin dolara yükselttiklerini ifade etti.
Kılıçer, 2023 yılında sektör olarak 17 milyar dolar ihracat hedeflediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:
"URGE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) projeleriyle desteklediğimiz mobilya, kağıt ve orman ürünleri firmaları ihracat mantığını ve hamlelerini artırıyor. İhracata dayalı yeni ekonomi politikasıyla Türkiye'nin ve Kayseri'nin ihracatı çok artacak. Hedef pazarımız özellikle Amerika. Amerika'nın 2020 yılı itibarıyla mobilya ithalatı 75 milyar dolar seviyesinde, bunun 55 milyar dolarını da Çin'den yapmaktaydı. Şu anda Çin'deki navlun sebebiyle bu bir miktar Türkiye'ye döndü. Oradaki pazar payımızı her geçen gün artıracağız. Amerika, Türk mobilyacısının öncelikli pazarı durumundadır."
Mobilya sektörünün gerek yarattığı istihdam gerekse yarattığı katma değerle Türkiye'nin en önemli sektörlerinden birisi konumunda olduğunu vurgulayan Kılıçer, üretim üssü haline gelen Türkiye'de ihracatın daha da artırılması için altyapı ve kapasite artırımlarının olması gerektiğini, bunun için de hükümetten destek beklediklerini sözlerine ekledi.
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