Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Özbek'in cenazesi toprağa verildi - KIRIKKALE

Özbek için Nokta Camisi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri de göz önünde bulundurularak cenaze töreni düzenlendi. Görevliler, sosyal mesafeyi korumaları konusunda cemaati sık sık uyardı.Özbek'in naaşı, İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yenimahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.Törene, Özbek'in yakınları, Vali Yunus Sezer ile bir grup vatandaş katıldı.

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