Türk Metal Sendikası "Genişletilmiş Temsilciler Meclisi" Manisa'da toplandı

AA

Türk Metal Sendikasının "Genişletilmiş Temsilciler Meclisi" toplantısı, Manisa'da bir düğün salonunda yapıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Genel Başkan Kavlak, göreve geldiğinde 81 bin üyeli Türk Metal Sendikası'nın bugün 215 bin üyeye ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin en büyük ve örgütlü sendikası olduklarını savunan Kavlak, şunları belirtti:

"Bu ülkede örgütsüz ne kadar metal işçisi varsa onları Türk Metal çatısı altına almaya ant içtik. Önce metal emekçisi için, onların iş güvencesi, geleceği ve aileleri için en sonunda da Türkiye işçi sınıfı için bu yola çıktık. Yolumuz çok uzun, işimiz zor. Üyelerimize insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz."

En son imzaladıkları iki grup toplu iş sözleşmesinin bütün sendikalara örnek olduğunu savunan Kavlak, 2021-2023 dönemi için yeni bir toplu iş sözleşmesi sürecinde olduklarını, sendika temsilcileriyle yaptıkları toplantılar ve üyelerle yaptıkları anket çalışması sonucunda yeni sözleşmede yüzde 29,57 ücret artışı talep ettiklerini hatırlattı.