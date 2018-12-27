Külahçıoğlu, yaptığı açıklamada, bu yıl paydaşlarının katılımıyla başarılı çalışmalar gerçekleştirdiklerini, sektörün büyümesini sürdürdüğünü söyledi.

Makarnayı, tüketiciye uygun fiyatla sunduklarını dile getiren Külahçıoğlu, "Ülkemizde dövizin dalgalanmasına bağlı olarak çeşitli sıkıntılar yaşandı ancak makarna sektörü sıkıntıların büyük bir çoğunluğunu kendi içinde tutarak tüketici fiyatlarına yansıtmadı. Enflasyonun altında bir artış oranıyla makarnayı tüketicilerimize uygun fiyatla ulaştırmayı sağlamış olduk." ifadesini kullandı.

Külahçıoğlu, 2018'e girilirken ihracatta 1 milyon 200 tonluk hedef belirlediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"İhracatımız geçen yıla göre yüzde 14 arttı. Hedeflediğimiz 1 milyon 200 tonluk makarna ihracatı rakamına ulaşıldı. Sektörümüzün toplam büyüklüğü 1 milyar doları buldu. Bunun 600 milyon doları ihracattan kazanıldı. Ülkemize döviz getiriyoruz. Çiftçimizin alın terini alıp işleyerek ülkemize döviz kazandıran önemli sektörlerden biriyiz."

Türk makarnasını 154 ülkeye gönderdiklerini söyleyen Külahçıoğlu, ihracatta yüzde 68 ile Afrika kıtasının birinci sırada yer aldığını, Uzak Doğu ve Güney Amerika ülkeleri ile Kanada ve Çin gibi pazarlarda da etkili olduklarını bildirdi.

Külahçıoğlu, Avrupa Birliği'ne ihracatta 20 bin tonluk kota ve Amerika Birleşik Devletleri'nin anti-damping uygulamasına rağmen Türk makarna sektörünün dünya sıralamasında 2'inci basamaktaki yerini koruduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Üyelerimiz, sanayici arkadaşlarımız dünyanın her yerindeki fuarlara katılarak, müşteri ziyaretleri yaparak pazarımızı büyütmeye gayret ediyor. Bu yılki yüzde 14'lük artış da bunun sonucu. Yabancı girdimiz veya ara mamul girdimiz yok. Sadece ihracata yönelik buğday ithalatı söz konusu. İhracatta dünya sıralamasındaki en iyi 2'inci ülke konumumuzu koruyoruz. İç tüketimde 10 yıl önce 19'uncu sıradaydık artık 8'inci sıradayız. Kişi başı tüketim 8 kilograma çıktı. Bunun da önümüzdeki yıllarda 10 kilograma çıkacağını öngörüyoruz."

2019 İÇİN HEDEF İHRACATTA YÜZDE 15 ARTIŞ

Sektördeki tüm firmaların teknolojik olarak altyapılarını yenilediğini belirten Külahçıoğlu, sektör kapasitesinin de yükselen iş hacmiyle orantılı olarak arttığını aktardı.

Külahçıoğlu, sektörün büyümesini sürdüreceğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıl için yüzde 15'lik bir ihracat artışı hedefimiz var. İç piyasada da yüzde 10'luk artışla tüketimi büyütmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda buğday ekim alanlarının artırılması için de gerek Tarım ve Orman Bakanlığı gerekse de çiftçi kooperatifleriyle istişarelerimiz var. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığına çiftçi desteklerinin artırılması için önerilerimiz oldu. Nitekim bunun sonucunda 5 kuruş olan destek primi 10 kuruşa çıktı. Tabii yeterli değil, biz bunun 30 kuruşa yükseltilmesini talep etmiştik. Umarım önümüzdeki dönemde çiftçi desteklerini daha fazla artırarak, daha fazla alanda buğday ekerek ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamış oluruz."

SEKTÖRÜN GELİŞİMİ İÇİN YENİ PROJE

Derneğin sektörün gelişmesi için yaptığı çalışmaları anlatan Külahçıoğlu, bu kapsamda bilimsel çalışmalara imza atıldığını, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile ortak proje yürütüldüğünü bildirdi.

Külahçıoğlu, bu projenin, makarna sektöründe ilk kez yapıldığını belirterek, "Sektörü, tarladaki buğdaydan, çiftçiye, borsalardan fabrikalara kadar çok kapsamlı irdeleyen bir bilimsel çalışma için protokol hazırladık. Bunun çalışmaları Türkiye genelinde yapıldı. Sonuçlarını da önümüzdeki yıl içinde alacağız." dedi.