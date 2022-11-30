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Türk lirasını yırtarak sosyal medyada paylaşan 2 Finlandiyalı gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bir sosyal medya platformunda Türk lirasını yırtarak paylaşımda bulunan Mogadişu doğumlu 2 Finlandiya vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı

Giriş: 30.11.2022 - 05:47 | Güncelleme: ABONE OL
Türk lirasını yırtarak sosyal medyada paylaşan 2 Finlandiyalı gözaltına alındı
Türk lirasını yırtarak sosyal medyada paylaşan 2 Finlandiyalı gözaltında
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AA

Bir sosyal medya platformunda Türk lirasını yırtarak paylaşımda bulunan yabancı uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığı, haklarında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

AA'nın haberine göre; Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Olayı, Erasmus Programı kapsamında 27 Kasım 2022 tarihinde ülkemize yasal yollardan giriş yapan Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

*Haberin görseli İHA'dan alınmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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