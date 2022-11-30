Türk lirasını yırtarak sosyal medyada paylaşan 2 Finlandiyalı gözaltında

Bir sosyal medya platformunda Türk lirasını yırtarak paylaşımda bulunan yabancı uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığı, haklarında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

AA'nın haberine göre; Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Olayı, Erasmus Programı kapsamında 27 Kasım 2022 tarihinde ülkemize yasal yollardan giriş yapan Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

*Haberin görseli İHA'dan alınmıştır.