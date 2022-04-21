Türk lirası ile dalga geçmişti... Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Türk Lirası ile aşağılayıcı bir üslupla video çekerek sosyal medyada paylaştığı tespit edilen bir şüpheli hakkında çalışma başlattı.

Pakistan uyruklu olduğu belirlenen F.E. adlı şüpheli, 20 Nisan Çarşamba günü Bayrampaşa'da yakalandı. Şüphelinin Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilirken, " Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçundan hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.