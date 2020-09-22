Türk Konseyinden Turizm Eğitim Programı

Türk Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sanal ortamda gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının sağladığı eğitime, üye ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile gözlemci ülke Macaristan’dan turizm sektöründeki hükümet yetkilileri, turizm profesyonelleri ve tur operatörlerinden oluşan yaklaşık 200 kişi katıldı.
Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gismat Gozalov, eğitim programının açılış konuşmasında, Türk Konseyi Sekretaryası tarafından Kovid-19'a karşı alınan tedbirler hakkında kısa bilgi verdi ve bu süreçte üye ve gözlemci devletler arasında koordinasyon ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı.
Kovid-19'a karşı güvenli turizm konusunun da eğitim kapsamına alındığı video-konferans toplantısında, Türk Konseyi ülkelerinde turizm sektörünün Kovid-19'dan en az zararla çıkması için görüş alışverişinde bulunuldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet, katılımcılara Kovid-19 salgının etkisini sürdürdüğü bu dönemde turizm ve sağlık alanlarında Türkiye'deki mevcut durumu detaylı şekilde anlattı.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu da toplantıda "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" ve Kovid-19 kapsamında turistlere yönelik koruyucu sağlık sigortası konularında kapsamlı bir sunum yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kontrolörler Kurulu Başkan Yardımcısı Banu Bedel de bakanlığın Kovid-19'a karşı aldığı önlemleri katılımcılara anlatarak Türkiye'nin bu konudaki tecrübelerini paylaştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!