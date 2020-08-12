Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu ikinci kez toplandı

Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu toplantısı ikinci kez düzenlendi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdat Amrevey moderatörlüğünde, Sağlık Bakan Yardımcısı ve Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emine Alp Meşe başkanlığında yapılan toplantıda, Covid-19 pandemisiyle ilgili güncel bilgi alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda, Azerbaycan, Macaristan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan temsilciler yer aldı.
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Alp Meşe, toplantıda, Covid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye'nin Türk Konseyi üyesi ülkeler ile yürüttüğü iş birliği ve yardım çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Türkçapar da "Covid-19 Salgını ile Mücadelede Birey ve Toplum Psikolojisinin Yönetimi" konulu sunum gerçekleştirdi.
Toplantıda, Türk Konseyi üye ülkeler arasında ortak veri tabanı oluşturulması, güncel aşı çalışmaları ve bu konudaki gelişmeler ile üye ülke sağlık personelinin online eğitim programları oluşturulması konuları gündeme geldi.
Toplantıda, ayrıca 23-28 Ağustos'ta İzmir Urla'da, üye ülkelerden ikişer bilim insanının katılımı ile gerçekleştirilecek "Aşı Çalıştayı" hakkında da değerlendirmeler yapıldı.
Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nin 10 Nisan 2020'de gerçekleştirildiği ve zirvede alınan kararlar doğrultusunda, Türk Konseyi Sağlık Bakanları Toplantısı düzenlenmesi hususunda görüş birliğine varılmış, toplantı çerçevesinde alınan kararlar neticesinde de Türk Konseyi üye ve gözlemci ülke temsilcilerinin katılımlarıyla Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu oluşturulmuştu.
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