Türk Konseyi liderlerinden Kovid-19'a karşı "dayanışma" mesajı

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları, video konferans yoluyla gerçekleştirdikleri Olağanüstü Zirve'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği ve dayanışma mesajı verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in girişimiyle düzenlenen "Kovid-19 salgınıyla mücadelede iş birliği ve dayanışma" temalı zirveye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban katıldı.