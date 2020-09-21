Türk Konseyi, Kovid-19 salgını döneminde siber güvenlik önlemlerini masaya yatırdı

Türk Konseyi Enformasyon ve İletişim Teknolojileri Siber Güvenlik alt çalışma grubu toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gismat Gözalov, enformasyon ve iletişim teknolojilerinin eğitim, ticaret, güvenlik ve sosyal hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini ifade etti.
Gelişmiş teknolojilerin insan hayatını kolaylaştırdığını dile getiren Gözalov, salgının dijital dönüşümü daha da hızlandırdığını ve hem devletlerin hem de halkların dijital hizmetlere bağımlılığını arttırdığını vurguladı.
Gözalov, salgının hükümetleri, şirketleri ve kurumları yeni çalışma yöntemleri bulmaya zorladığına dikkati çekerek, virüsün ortaya çıkmasından sonra siber saldırı sayılarında önemli artış olduğunu kaydetti.
Söz konusu saldırıların en çok sağlık sektörünü hedef aldığını belirten Gözalov, Konsey ülkelerinin de diğer bütün devletler gibi dijital altyapılarını daha da geliştirmeleri gerektiğini belirterek, siber güvenlik konusunda üye ve gözlemci devletlerin sadece salgının devam ettiği sürede değil, gelecekte de ortak hareket etmelerinin önemine vurgu yaptı.
Üye Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye ile gözlemci üye Macaristan’dan temsilcilerin katıldığı toplantıda salgın kapsamında siber güvenlik alanında alınan önlemler görüşülürken tecrübe paylaşımı masaya yatırıldı.
Ayrıca kurulan "Ülkelerin Bilgisayar Acil Müdahale Ekipleri" arasında iş birliği, siber suçla mücadele ve konsey üyeleri ile gözlemcilerinin topraklarında faaliyet gösteren siber suçlulara karşı koordineli eylem konuları ele alındı.
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