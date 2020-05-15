Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den Göçebe Oyunları'nın ertelenmesine ilişkin açıklama:

Amreyev, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın ertelenmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Türk halklarının ulusal oyunlarını canlandırmak, geliştirmek ve korumak amacıyla Dünya Göçebe Oyunları düzenleme girişiminin, 2012 yılında Bişkek'te gerçekleştirilen 2. Türk Konseyi Zirvesi'nde Kırgızistan tarafından önerildiğini anımsatan Amreyev, bu girişimin, Türk Konseyi üye ülkelerinin devlet başkanları tarafından güçlü bir şekilde desteklendiğinin altını çizdi.
Amreyev, üye ülkelerin ve Türk Konseyi Sekretaryasının destekleriyle Dünya Göçebe Oyunları'nın bugüne kadar üç kez düzenlendiğine işaret ederek, tüm Türk dili konuşan ülkelerin ve halkların kültürel mirasını temsil eden, eşsiz ve birleştirici bir girişim olan Dünya Göçebe Oyunları'nın, dünyanın dört bir yanından binlerce sporcu, seyirci ve üst düzey devlet yetkilisini bir araya getirdiğine dikkati çekti.
Çeşitli geleneksel spor disiplinlerinde düzenlenen oyunların, farklı toplulukları tek bir bayrak altında bir araya getiren ve sporun eşsiz gücünü vurgulayan olağanüstü bir çeşitlilik ve kültürler arası diyalog platformu meydana getirdiğini belirten Amreyev, oyunların ayrıca, Türk dili konuşan halkların kadim kültürünün ve geleneklerinin dünyaya tanıtılmasında da çok etkili olduğunu vurguladı.
Amreyev, 3. Dünya Göçebe Oyunlarıyla eş zamanlı olarak 2018 yılında Kırgızistan’ın Cholpon-Ata kentinde düzenlenen 6. Türk Konseyi Zirvesi'nde, Türk Konseyi Devlet Başkanlarının 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın 2020 yılında Türkiye’de düzenlenmesini kararlaştırdığını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin üye ülkeler ve Sekretarya iş birliğinde gerçekleştirmekte olduğu tüm hazırlıklara rağmen, 4. Dünya Göçebe Oyunları, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmek zorunda kalınmıştır.
Üye ülkelerin ortak çabaları sayesinde giderek bir dünya markası halini alan Dünya Göçebe Oyunları'nın 2021 yılında Türkiye'de Türk dili konuşan devletler ve halkların ortak mirasına yaraşır şekilde ve sporcular ile diğer tüm katılımcıların sağlığının güvence altına alınacağı bir ortamda gerçekleştirileceğine inancım tamdır. Türk Konseyi Sekretaryası daha önceki oyunlarda olduğu gibi, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın başarılı bir şekilde hayata geçirilebilmesi yolunda üstüne düşen görevi layıkıyla yapacaktır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!