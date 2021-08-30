Türk Konseyi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

AA

Amreyev, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan Kurtuluş Savaşı'nın muzaffer neticesini tüm dünyaya ilan eden 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünün idrak edildiğini belirterek, "Büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, temel insani değerlere bağlılığı ve ilkeli dış politikasıyla Türkiye Cumhuriyeti, bugün de diğer uluslara ilham kaynağı olmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın haberine göre; bu önemli günde, Türkiye'ye ve kardeş Türk halkına en içten tebriklerini sunduğunu, ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygıyla andığını vurgulayan Amreyev, Türk Dünyasına birlik ve beraberlik dilediğini kaydetti.