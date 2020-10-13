Türk Kızılayın kan stoklarını artırmak için Edirne'den bağış atağı

AA

İlde kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, esnaf odaları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal'ın başkanlığında toplandı.

Toplantıda, salgın nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılay için kent genelinde kan bağışı kampanyası yapılması kararı çıktı.

Vali Yardımcısı Uysal, toplantıda yaptığı konuşmada, milli bir mesele nedeniyle bir araya geldiklerini söyledi.

Türk Kızılayın kana ihtiyacı olduğunu belirten Uysal, "Kızılayımızın ihtiyacı olduğu kanı toplamak için başta kamu kuruluşları ve bütün Edirne halkı olarak bir kampanya başlatıyoruz. Sağlığı elverişli olan herkesle kampanyaya katılıp kan vereceğiz. İnşallah hep birlikte kan ihtiyacını karşılayacağız." diye konuştu.

Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay ise salgın nedeniyle kan ihtiyacının arttığını ifade etti.

Vatandaşlara kan bağışında bulunmaları çağrısında bulunan Çakay, "15 dakikanız başka birinin hayatını kurtarabilir. Bir can, üç can hayat kurtarıyor. Kanın tek kaynağı insan." dedi.

Edirne'de, 16-18 Ekim’de Saraçlar Caddesi'nde geniş katılımlı kan bağışı kampanyası düzenlenecek. Kan bağışı kampanyaları resmi kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının organize edeceği yerlerde de yapılacak.