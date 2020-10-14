Türk Kızılayın Azerbaycan'a gönderdiği yardım, Bakü'de yetkililere teslim edildi

Konvoyu Bakü'de Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Kızılayı Başkan Yardımcısı Gafar Esgerzade ve diğer yetkililer karşıladı.
Yardım malzemeleri, daha sonra çatışmaların yaşandığı bölgelerde yaşayan sivillere ulaştırılmak üzere Azerbaycan Kızılayın deposuna konuldu.
- "Destek vermeye devam edeceğiz"
Büyükelçi Özoral, karşılama töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye olarak haklı mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında bulunduklarını söyledi.
"Azerbaycan'a her türlü destek vermeye devam edeceğiz" diyen Özoral, Türk Kızılayın gönderdiği insani yardımın da bu desteğin devamı niteliğinde olduğunu kaydetti.
Özoral, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu, Türk halkının ve devletinin Azerbaycan'a olan kardeşlik borcunun bir gereğidir. Bunu kardeşlerimize yardım etmek maksadıyla yapıyoruz. Fakat şunu da biliyoruz ki; Azerbaycan bu davasında sonuna kadar haklıdır.
1 milyondan fazla Azerbaycan vatandaşı, 30 yıldır göçmen durumundadır. Bu haksızlığın bir an önce giderilmesi için Türkiye olarak elimizden geleni yapacağız. Burada ortaya çıkan insani yaraların sarılması konusunda da Azerbaycan'a elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz."
Azerbaycan Kızılayı Başkan Yardımcısı Esgerzade, Türk Kızılayın her zaman Azerbaycan'a destek verdiğini ifade etti.
1990'lı yıllarda Türk Kızılayın Dağlık Karabağ göçmenleri için çadır kampları kurduğunu ve 10 yıl giderlerini karşıladığını hatırlatan Esgerzade, tüm destekler için teşekkürlerini iletti.
Türk Kızılay Uluslararası Politikalar ve Paydaşlar Direktörü Kaan Saner, bu konvoyun öncü olduğunu, bölgede ihtiyaç tespiti yaptıktan sonra yardımları sürdüreceklerini ve bunun için de bir ulusal yardım kampanyası başlattıklarını dile getirdi.
250 adet 16 metrekarelik, 6 kişinin barınabileceği afet çadırı, 3 bin battaniye, 500 yatak, 288 mutfak seti, yaklaşık 1,2 milyon liralık insani yardım malzemesini taşıyan 4 tır, 9 Ekim'de Ankara'dan yola çıkmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!