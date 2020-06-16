Türk Kızılayın Afrikalı gönüllüleri Amasya'da ihtiyaç sahiplerine yardımda görev alıyor - AMASYA

Türk Kızılay gönüllüsü 24 yaşındaki Senegalli Ahmed Dame Gueye ile 23 yaşındaki Somalili Farhia Hassan Seikh Mohamed, Kovid-19 önlemleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından, memleketlerine dönmek yerine Türkiye'de kalıp yardım çalışmalarına katılmayı tercih etti.İlahiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Gueye, AA muhabirine, yıllardır Türkiye'de eğitim gördüğünü, bu milletin ekmeğini yediğini, bu nedenle bu zor süreçte bırakıp gitmek istemediklerini kaydetti.Türkiye'de çok mutlu olduklarını vurgulayan Gueye, "Hem okulumuzun durumu belli olmamıştı hem de ekmeğini yediğimiz insanların hakkını verelim diye burada kaldık. Vefa borcumuz vardı, Türk Kızılay bünyesinde yardım edelim bu süreçte dedik. Okul zamanında zaten Genç Kızılayda gönüllü olarak çalışıyordum. Bu süreçte Kızılayın gıda, hijyen seti, maske, dezenfekte gibi yardımları başlamıştı. Her gün buraya yardım dağıtımına geldik." dedi.Türk insanının çok sıcakkanlı olduğunu anlatan Gueye, yardıma gittikleri her yerde güzel muhabbet ve sohbetle karşılaştıklarını belirtti.Gueye, 15 yaşından bu yana Türkiye'de yaşadığını, kendisini yabancı hissetmediği vurgulayarak, "Türkiye ilk geldiğimde bunu öğrendim. Burada bizim ten rengimiz farklı ama aynı dindeniz. Bize hiçbir ayrım yapmadı insanlar. Sonra gördüm ki farklı dinden olan insanlara da ayrım yapılmıyor. Türkiye'de daha çok insanlığa önem veriliyor." ifadesini kullandı.- "Burada insanlara siyah, beyaz diye değil, iyi insan kötü insan diye bakılıyor"Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Farhia Hassan Seikh Mohamed de yardım kolisi taşıyarak vefa borcunu ödemek için Türkiye'de kaldığını anlattı.Lise öğreniminden bu yana Türkiye'de bulunduğunu aktaran Mohamed, burada kendilerini hiç farklı hissetmediklerini vurguladı.İnsanların kendilerine ilk defa görüyor gibi değil, uzun zamandır beraber yaşıyorlar gibi kucak açtığına değinen Mohamed, "Hiç ırkçılıkla karşılaşmadık. İnsanlar bize farklı bakmıyor. Hepimiz Müslümanız, siyahtan beyazın üstünlüğü yok. Üstünlük sadece takvada. Burada insanlara siyah, beyaz diye değil, iyi insan kötü insan diye bakılıyor. Bu da çok güzel bir şey." diye konuştu.- "Okulları bittiğinde de onlardan ayrılmak istemiyoruz"Türk Kızılay Amasya Şube Başkanı Mahmut Albayrak ise Gueye ile Mohamed'in her programa gönüllü olarak katıldıklarını, koronavirüsle mücadele sürecinde kendilerine çok büyük destek verdiklerini söyledi.Okulları bittiğinde de onları Türk Kızılay bünyesinde tutmak istediklerini belirten Albayrak, "Batı ülkelerinde patlak veren ırkçı saldırılar varken bu arkadaşlarımızın bizimle sahada olması çok anlamlıydı. Genel Başkanımız Kerem Kınık'a arkadaşlarımızın gönül elçisi olması konusunu bizzat ileteceğim. Gerçekten canıgönülden ülkemize bağlılar. Okulları bittiğinde de onlardan ayrılmak istemiyoruz." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!