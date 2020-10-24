Türk Kızılayın 10 yıllık yol haritası çalıştayda belirlenecek - ANTALYA

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen çalıştayda yaptığı konuşmada, Türk Kızılayın 152 yıldır geçmişten aldığı emanetle iyilik ve yardım hareketini sürdürdüğünü söyledi.Ülkeler arasındaki sınırların sel, deprem ve herhangi bir doğal afet durumunda bir anlam taşımadığını ifade eden Kınık, Türk Kızılayın sınırların ötesinde zor durumdaki insanlara yardım ulaştırdığını kaydetti.
Kızılayın daha önce 5 yıllık strateji planlaması yaptığını, bu yıl ise 10 yıllık bir strateji belirlediklerini anlatan Kınık, "Önümüzdeki 10 yılda Kızılayın nereye gitmesi gerektiğini, 10 yıl sonra Kızılayı nerede görmek istediğimizi büyük Kızılay ailemizle belirledik. Şimdi o hedefe ulaşmak için icra edilecek projelerimizin detaylarını ve yol haritasını belirlemek için çalışacağız." diye konuştu.
Kınık, dünyanın, insanın meselelerine, insani finans ve sürdürülebilirliğe, Kızılayın kurumsal gelişimine ve dönüşümüne yönelik planlamalar yaptıklarını bildirdi.Strateji planlamasını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıkardığı yeni düzen gerçeğiyle ele alacaklarını aktaran Kınık, şunları söyledi:
"Pandemi süreci tüm dünyayı ve doğal olarak insani yardım dünyasını da değiştirdi. Tüm kurum ve kuruluşlar bu süreci masaya yatırmak ve kendilerini bu sürecin verileriyle yeniden tanımlamak zorundadır. Bu sürecin etkileri önümüzdeki yıllarda da gerek ekonomik gerek psikososyal anlamda sürecektir."Salgın nedeniyle sınırlı sayıda katılımcının yer aldığı ve internet üzerinden canlı olarak takip edilebilen çalıştay, 26 Ekim'te sona erecek.
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