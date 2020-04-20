Türk Kızılayı'ndan solunum cihazı bağışı - BALIKESİR

Türk Kızılayı Şube Başkanı Mehmet Anıl Okyar, cihazları Ayvalık Devlet Hastanesi Müdürü Abdullah Alkan'a teslim etti.Okyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle ihtiyaç olunan solunum cihazlarını teslim ettiklerini ifade ederek, "Allah sağlıkçılarımızın yardımcısı olsun. Kendilerine başarılı hizmetleri nedeniyle şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

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