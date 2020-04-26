Türk Kızılayı Kadıköy'de ücretsiz pide dağıttı - İSTANBUL

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Pide dağıtımına Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, Kadıköy şube başkanı Habip Kiraz ve Kızılay gönüllüleri katıldı.Gazetecilere, bugün ramazanın üçüncü olduğunu ve bu tür faaliyetleri birçok il ve ilçede yaptıklarını ifade eden Can, şunları kaydetti:''İftara yakın zamanda insanımız evden çıkamadığı için ücretsiz pide ikramında bulunuyoruz. Ramazan boyunca bu faaliyetlerimiz devam edecek. Gıda kolisinin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine 400 TL nakdi yardım yapıyoruz. Ramazanın yardımlaşmanın ve merhametin bol olduğu bir ay olması hasebiyle fitre ve zekatlarını Kızılay üzerinden vermek isteyenler 'FİTRE' yazarak boş bırakıp '1877'ye SMS gönderirlerse kişi başına 27 TL fitre ihtiyaç sahiplerine bizim aracılığımızla göndermiş olurlar. Halkımızın ramazanını tebrik ediyorum. Bu günlerin de geçeceğini ümit ediyoruz. Daha güzel günlerde insanlarımızla hep beraber olacağız.''