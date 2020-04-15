Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, ramazanda yapılacak yardımları anlattı: (2)

AA

Kınık, Türk Kızılay İstanbul Sütlüce Yerleşkesi'nden gerçekleştirdiği canlı bağlantısıyla basın toplantısı düzenledi.

Türk Kızılayı'n ramazan yapacağı faaliyetlere ve yardımlara ilişkin bilgi veren Kınık, Kızılay'ın İyilik Hareketi'nin bağışçıların desteğiyle devam ettiğini belirterek, bir süredir ekranlarda yer alan "Sensiz Olmaz" temalı Kızılay filmlerine destek veren sanatçılara da teşekkür etti.

Kınık, korona günlerinde vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için başlattıkları "Bu hilal bugün için var, bu hilal seninle var" kampanyasında dayanışma gösteren hayırseverlere ve sporculara da şükranlarını sundu.

Kızılay'a ayni ve nakti destek vererek, milyonlara ulaşmalarını sağlayan ulusal ve küresel şirketlere de teşekkür eden Kınık, sözlerine şöyle devam etti:

"Koronavirüs günleri başladığında bu sıkıntılarla beraber yaklaşık 50 milyon liralık sosyal destek paketi açıklamıştık. Bu paketin vatandaşlarımıza ulaştırılma işlemi devam ediyor. 600 bin insana gıda desteği, 100 bin aileye hijyen desteği, işini kaybetmiş, ekonomik sıkıntıya girmiş olan 75 bin aileye 400 liralık nakit destek, yeni doğum yapmış ve ihtiyacı olan annelere de 150 liralık nakit destek olmak üzere 50 milyon liralık paketle sosyal desteğimizi toplumumuza açıklamıştık.

Ülkemizin 70 ilinde karantina altında tutulan 100'ü aşkın noktada 20 bin vatandaşımızın gıda desteklerini veriyoruz. Yarım milyonu aşkın evinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza Kızılaycılarımız destek veriyor."

Kerem Kınık, umudu diri tutan immün plazma operasyonun devam edeceğini aktararak, "Türkiye'nin her bir noktasında sabırsızlıkla iyileştikten sonra 14. gününü bekleyen plazma bağışçılarımız var. Onların hepsiyle temas halindeyiz. Onlardan alacağımız immün plazmaları, pasif aşılama metoduyla özellikle yoğun bakımlarda yatan, acil bu plazmalara ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz." dedi.

- "50 bin yavrumuza 150'şer liralık bayram harçlığı vereceğiz"

Bu sene ağırlığı nakit destek üzerinden vatandaşlara ulaştırmaya çalışacaklarını aktaran Kınık, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu sene odaklanacağımız özellikle yeni evlenmiş ama eşini kaybetmiş, bu anlamda geçim darlığına düşmüş ailelerimiz, genç çiftlerimiz, dullarımız ve yetimlerimiz, herhangi bir emekli veya gelir kaynağı olmayan insanlarımız başta olmak üzere yoksulluk sınırında yaşayan insanlar bu sene Kızılay'dan fitre, fidye ve zekat destekleri alacaklar. Bu çerçevede 215 bin aileye aylık 400 lira nakit destek vermeyi hedefliyoruz. 50 bin yavrumuza 150'şer liralık bayram harçlığı vereceğiz.

Fitre, fidye, zekat ve bayramlık noktasında yaklaşık 1 milyon insana ulaşacak olan bu nakit desteğimizin maddi tutarı 93 milyon 500 lira. Bu nakit destek korona günleri için sosyal destek olarak ifade etmiş olduğumuz 50 milyon liralık nakit desteğe ilaveten gelmiş olacak. 50 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza da bayramlık giysilerini ulaştıracağız. Böylece yurt içinde 10 milyon insana 207 milyon 460 bin liralık ramazan desteği vermeyi hedefliyoruz. Bu süre zarfında özellikle yurt içinde yaşayan ve Kızılay'dan destek almaya devam eden sığınmacıların da bu anlamda destekleri devam edecek. AB ile yürüttüğümüz bir görüşme var, bu görüşme çerçevesinde ilave bir destek anlamında Türkiye'de yaşayan bu kırılgan kesime de desteklerimizi arttırmaya gayret ediyoruz."

- "Kısa mesajlarla 10'ar liralık destek"

Bağışçıların Kızılay'ın desteklerine nasıl bağış yapacaklarını anlatan Kınık, "Kızılay'ın web sitesini takip etmenizi öneririm. 2868 kısa mesaj hattımız en kolay ulaşılabilecek yardım kanalımız. 'Ramazan' yazarak 2868'e göndereceğiniz kısa mesajlarla 10'ar liralık destek verebilirsiniz." diye konuştu.

Bu sene Kızılay ailesi olarak bağışçılardan bir ricaları olduğunu dile getiren Kınık, "1 milyon ailemizin Kızılay'a fitre ve fidye desteği yapmasını bekliyoruz. Bunu çok kolay bir yolla yapabilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığımız, ramazan ayı gelmeden önce fitre ve fidye miktarlarını açıkladığı için şimdiden bu destekleri yapmaya başlayabilirsiniz. Kızılay'ın fitre ve fidye kısa mesaj hattı 1877. " dedi.

Kınık, Kızılaycıların ülke genelindeki marketlerde Kızılay ramazan kolisi stantları açacağını, bu stantlardan alınacak gıda paketlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyledi.

Kan bağışının önemine değinen Kerem Kınık, "Ramazan ayında koronavirüs nedeniyle azalmış olan kan stoklarımızın daha büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu hatırlatmak istiyorum. Çalışma saatlerimizi iftar, sahur saatlerine göre güncelleyeceğiz. Vatandaşlarımız iftarlarını açtıktan sonra kan verebilecekler. Kan ihtiyacımız devam ediyor. Plazma ihtiyacı, ölümle, kalım arasındaki o çizgide gidip gelen insanlar için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin, "Yardım gönderebileceğiniz ülkelere yapılacak yardımların içeriğine ve tarihine ilişkin detay paylaşabilir misiniz?" sorusu üzerine Kınık, 16 ülkeye, yaklaşık yarım milyona ulaşacak yardımların gıda desteği olarak sağlanacağını, ramazanın başlangıcıyla bu sürecin başlayacağını söyledi.

(Bitti)