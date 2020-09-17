Türk Kızılaydan KKTC'de salgın çadırı desteği

Türk Kızılay, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı iş birliğiyle hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle acil ihtiyaç duyduğu çadır, iki ülkenin Kızılay ekipleri tarafından kuruldu.

56 metrekarelik çadır sayesinde poliklinik hizmeti için gelen vatandaşların Kovid-19 hastaları ile temas etmesinin önüne geçilecek.

Böylece hastane doktorları ve yöneticiler, salgınla mücadele sürecinde daha verimli çalışabilecek.

