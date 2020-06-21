Türk Kızılaydan depremzedelere "açık büfe" hizmeti

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan ve güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun şehit olduğu, 35 kişinin yaralandığı depremin yaralarının sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor.
Depremin hemen ardından Türk Kızılay öncü birlikleriyle bölgeye sevk edilen 4 mobil ikram aracı, evleri yıkılan veya ağır hasar alan afetzedelere sıcak yemek ve içecek hizmeti veriyor.
Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar ile Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde konuşlanan ikram araçları, depremzedelerin yanı sıra bölgede çalışan sağlık, güvenlik ve diğer görevlilere sıcak çay, çorba, kahve ve kek gibi ikramlarda bulunarak açık büfe görevi üstleniyor.
Türk Kızılay bölgede ayrıca vatandaşlara günde 2 öğün de sıcak yemek hizmetiyle günlük 3 bin kişinin yemek ihtiyacını da karşılıyor.
- "Sabahlara kadar bizlere hizmet veriyorlar"
Elmalı köyünden Cemal Adıbeli, depremden hemen sonra köye gelen Türk Kızılay ekiplerinin kendilerine her konuda destek olduğunu söyledi.
Kızılay çalışanları ile gönüllülerinin köylülerle arkadaş gibi davrandığını anlatan Adıbeli, "Köyümüz depremden etkilendi. Kızılay ve devletin tüm kurum ve kuruluşları hep bizimle beraber gece gündüz demeden çalışıyor. Sabahlara kadar bizlere hizmet veriyorlar. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin her zaman mazlum ve mağdurların yanında olduğunu ve büyüklüğünü bütün dünyaya gösterdiğini aktaran Adıbeli, şöyle devam etti:
"Burada ikram arabası kurmuşlar, yemeklerden sonra gelin çay kahve alın diye çağırıyorlar. Biz de gidiyoruz, çayımızı kahvemizi, kekimizi alıyoruz. Hizmette hiçbir kusur yok. Büyük bir hizmet. Allah kendilerinden razı olsun."
- "İnsanlar çadırlarına çekilinceye kadar ikramlar devam ediyor"
Türk Kızılay Muş Bölge Afet Yönetimi Müdürü Baran Akan da afetin ilk anından itibaren 4 ikram aracıyla bölgeye ulaştıklarını bildirdi.
Mobil ikram araçlarının deprem bölgesine öncü olarak giden ilk araçlar olduğunu aktaran Akan, bölgeye ulaşır ulaşmaz, korkudan evlerine giremeyen vatandaşların beslenme ihtiyaçlarını karşılanmaya başlandığını dile getirdi.
Akan, şöyle konuştu:
"Bu araçlarla köylerimizdeki vatandaşlarımızın ve çalışan diğer görevlilerin gerekli çay, kahve, çorba ve diğer ikramlarımızla hizmet sunuyoruz. Hizmetlerimiz sabah 08.00'da başlayıp akşam ortalık sakinleşinceye, insanlar artık çadırlarına çekilinceye kadar devam ediyor. Belli bir süre kısıtlamamız yok."
,Bülent Temiz
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!