Türk Kızılaydan 20 bine yakın kişiye karantina yemeği

AA

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, koronavirüs ile mücadelede de üzerine düşen görevi yerine getiren Kızılay'ın yurt dışından gelen ve 42 il ve 63 noktada karantina altına alınan yaklaşık 20 bin kişiye üç öğün beslenme hizmeti vermeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, toplum olarak daha fazla dayanışmaya ihtiyaç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler Kızılay olarak bu olağanüstü dönemde tüm kaynaklarımızı ihtiyaç sahipleri için seferber ediyoruz. 8 bin 111 gönüllü profesyonel ile seferberlik ilan ettik, sahada çalışmalarımız sürüyor. Son 2 haftadır gözlem altındaki vatandaşlarımıza Kızılay olarak yemek desteğimizi eksiksiz yerine getiriyoruz. 42 il, 63 noktada karantina altında olan toplam 19 bin 993 vatandaşımıza 627 bin 481 öğün beslenme desteği sunuyoruz. Hepsine şifa ve sağlık dileklerimizi iletiyoruz. 152 yıllık tarihimiz, bize zor günleri atlatmada dayanışmanın önemini öğretti."

Kınık, Kızılayın, hayat normale dönene kadar yardım çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.