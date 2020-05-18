Türk Kızılaya 3 bin 970 immün plazma bağışı yapıldı - İZMİR

Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, immün plazma yönteminin Kovid-19 salgınında destek tedavisi olarak değerlendirildiğini, buna yardımcı olmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ile adımlar attıklarını ifade etti.İlk gönüllü plazma bağışının 7 Nisan'da Kovid-19 hastalığını yenen Dr. Kürşat Demir tarafından yapıldığını hatırlatan Kınık, bu dönemde 14 kentteki plazma aferez merkezlerinde 3 bin 500 Kızılay görevlisinin kan ve plazma bağışı kabulü için 2 vardiya olarak görev yaptığını dile getirdi.İmmün plazma tedavisinin uzun yıllardır uygulanan bir yöntem olduğunu anlatan Kınık, hastalığı geçirmiş kişilerin kanlarında oluşan antikorların, hastaların bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanıldığını vurguladı.Salgın sürecinde Sağlık Bakanlığının kendilerine verdiği bilgiler doğrultusunda hastalığı yenmiş kişilere tek tek ulaşarak onları plazma bağışına davet ettiklerini belirten Kınık, bu dönemde sağlığına kavuşan 15 bin 900 kişiyi telefonla bilgilendirdiklerini söyledi.Görüştükleri kişilerden 4 bin 236'sının yapılan testler sonunda plazma bağışına uygun bulunduğunu anlatan Kınık, şöyle konuştu:"Bunların yüzde 95'i gönüllü plazma bağışçısı olmayı kabul etti. Şu ana kadar Kızılaya bin 275 kişi plazma bağışladı. Bu süreçte bazı bağışçılarımız birden fazla bağış yaptı. Kızılay dışında eğitim ve araştırma hastanelerinde de 427 plazma bağışı yapılırken buralarda da bin civarında immün plazma bileşeni elde edildi. Şimdiye kadar bağışlanan 5 bin immün plazma bileşeninden 3 bin 970'i Türk Kızılay tarafından elde edildi. Böylece şimdiye kadar 5 bin civarındaki Kovid-19 hastasına immün plazma bileşeni uygulanmış oldu."Kovid-19 testi negatif olup sağlıklarına kavuşanlardan 14 gün sonra ilk plazmayı aldıklarını belirten Kınık, sonrasında her hafta birer ünite, yani 400'er mililitre olacak şekilde toplam üç kez bu plazmaları temin ettiklerini kaydetti.Kınık, böylelikle bir bağışçının 3 seferde verdiği plazmaların 6 kişinin tedavisi için kullanıldığını ifade etti.Türk Kızılay olarak salgın döneminde günlük plazma ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarına değinen Kınık, şu anda da elde ettikleri bağışları stoklamaya başladıklarını dile getirdi.
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