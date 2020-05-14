Türk Kızılay ve WEFA'dan ramazan yardımı

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen WEFA Genel Başkanı Musab Aydın, ramazan ayında da Türkiye'deki kardeşlerini unutmadıklarını belirtti.
Aydın, Türk Kızılay ile yaptıkları ramazan yardımları kapsamında Ümraniye, Tuzla, Pendik, Başakşehir, Avcılar, Bağcılar ve Zeytinburnu'nda yoksul ailelere gıda ve hijyen paketi verdiklerini aktararak, şunları kaydetti:
"İstanbul’daki ramazan yardımlarımız, hafta sonuna kadar devam edecek. Türkiye'deki ramazan yardımlarını, İstanbul'un yanı sıra farklı illerde de gerçekleştirdik. Türk Kızılay ile birlikte bu sene, Sakarya, Denizli, Zonguldak, Bartın, Konya, Uşak, Kütahya, Ankara, Bolu, Karabük, Kastamonu, Amasya, Ordu, Trabzon, Malatya, Elazığ ve Van’daki yoksul ailelere de ramazan yardımı ulaştıracağız. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ailelere gıda paketinin yanı sıra bu ramazanda hijyen paketi de veriyoruz. WEFA olarak bu yılki ramazan bütçesinin yarısını Türkiye'ye ayırma kararı aldık. Diğer yarısını ise Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki ramazan yardımlarımız için değerlendireceğiz."
Açıklamada, WEFA'nın ramazan yardımlarına destek vermek isteyen hayırseverlerin "wefa.org" sayfası üzerinden online bağış yapabilecekleri gibi "+49 221 880 64 80" numaralı telefonu arayarak, "Tele-Bağış" yoluyla da bağışlarını gerçekleştirebilecekleri bilgisi verildi.
WEFA bürolarında veya temsilciliklerde makbuz karşılığı elden bağış yapılabileceğine işaret edilen açıklamada, WEFA'nın hesap numarasına havale ile yapılan bağışlarda ise açıklama kısmına bağış amacının (kumanya, zekat vs.) yazılması gerektiği belirtildi.
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