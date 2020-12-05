Türk Kızılay sokağa çıkma kısıtlamasında Diyarbakır'da 6 bin ekmeği evlere ulaştıracak

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi ile merkez Sur, Kayapınar, Bağlar ve Yenişehir ilçe şubeleri gönüllüleri, sokak sokak gezerek ihtiyaç sahibi ailelere ekmek dağıttı.
Ekiplerce gün boyunca 6 bin ekmek dağıtılacak.
Türk Kızılay ekipleri, ayrıca her gün belirlenen adreslerde yaşayan 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlığı bulunan, engelli, yetim ve yoksul, karantinada bulunan toplam 600 kişiye sıcak yemek dağıtıyor.
Türk Kızılay Sur Şube Başkanı Recep İdikut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tedbir aldıklarını belirtti.
Sokağa çıkamayan ve ihtiyaç sahibi ailelere 6 bin ekmek dağıtacaklarını aktaran İdikut, "Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerimizin her birine 1500 ekmeği tespit ettiğimiz mahallelerde dağıtacağız. Bu dağıtım sırasında ekmekleri hem daha önceden belirlediğimiz hem de o sırada talep eden ihtiyaç sahibi ailelere veriyoruz." dedi.
İdikut, öte yandan kısıtlama zamanı ve dışında 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı bulunun, engelli, yetim ve yoksul, karantinadaki bazı aileler ile ihtiyaç sahibi toplam 600 kişiye sıcak yemek dağıttıklarını bildirdi.
Yardımlar için katkı sunan ve bağışta bulunan herkese teşekkür eden İdikut, kent merkezinde 100 gönüllü ile sahada olduklarını dile getirdi.
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