Türk Kızılay KKTC'de 50 büyükbaş kurban kesti - LEFKOŞA

AA

Günaydın, "Hijyenik koşullar içerisinde kurban kesimini tamamlamış olduk. Bütün bağışçılarımızın Allah kurbanlarını kabul eylesin. Hisseleri, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay ile KKTC genelindeki muhtaç insanlara dağıtacağız." diye konuştu.KKTC vatandaşı Murat İnci ise kurban kesim sırasının düzenli ilerlediğini ve herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını kaydetti.