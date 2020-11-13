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Türk Kızılay, Kastamonu'nun köylerindeki yangınların sebebini araştırıyor

Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Kastamonu köylerindeki yangınların nedenleriyle ilgili araştırma yaptıklarını söyledi.

13.11.2020 - 11:48 | Güncelleme: ABONE OL
Türk Kızılay, Kastamonu'nun köylerindeki yangınların sebebini araştırıyor
AA

Türk Kızılay, Kastamonu Belediyesi ve Kastamonu Üniversitesi ile "Köy ve Orman Yangınlarının Önlenmesine İlişkin İşbirliği Protokolü"nü imzaladı.Bu kapsamda Kastamonu genelinde meydana gelen köy ve orman yangınlarının sebeplerinin araştırılması, bunları önleyici projelerin hayata geçirilmesi ve vatandaşların yangınlara karşı eğitilmesi amaçlanıyor.

Yangınların zararlarının azaltılması, çevrenin korunmasına yönelik kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının ortak faaliyet göstermesi hedeflenen çalışma kapsamında Türk Kızılay, istatistikler ve raporlar çerçevesinde halkın bilinçlendirmesine yönelik eğitim modülleri ile kamu spotu, görsel ve basın materyalleri hazırlayacak. Çalışma 3 yıl sürecek.

İbrahim Altan, Milli Ağaçlandırma Günü programına katılmak üzere geldiği Kastamonu'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce köylerdeki yangınların nedenleriyle ilgili bir araştırma başlattıklarını söyledi.

Kastamonu ve çevresinde köy yangınlarının sık yaşandığına dikkati çeken Altan, "Kastamonu başta olmak üzere çevredeki Çankırı, Çorum ve Sinop gibi iller, köy yangınlarının yoğun olarak görüldüğü yerler. Kastamonu'da köy yangınları neden kaynaklanıyor, bunu nasıl önleyebiliriz noktasında çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Kastamonu'da son olarak birkaç gün önce büyük bir köy yangını yaşandığını hatırlatan Altan, "Kastamonu şubemiz rehberliğinde yangından etkilenen insanlarımıza ayni ve nakdi yardımlarda bulunuyoruz. Yaşadıkları sıkıntının giderilmesi noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Yapacağımız bilimsel çalışmadaki hedefimiz, köy yangınlarını nasıl engelleriz, bununla alakalı neler yaparız olacak." ifadesini kullandı.Araştırmadan çıkacak sonuca göre uygulama aşamasına geçeceklerini dile getiren Altan, şunları kaydetti:

"Araştırma neticesinde ortaya çıkacak sonuçları Türkiye genelinde uygulamak istiyoruz. Orman olan köylerde yangınlara ne neden oluyor, neden çıkıyor, etken nedir gibi konuları tespit ettiğimizde bu bilgileri bütün şubelerimizle paylaşacağız. Şubelerimize bu konuda gereken tedbirler alması noktasında destek vereceğiz."

Altan, Kastamonu'da güzel bir ağaç dikim etkinliği de yapıldığını vurgulayarak, "2030 stratejimiz çerçevesinde yaşanabilir çevreyi ana hedeflerimizden biri yaptık. Bütün şubelerimiz Tarım ve Orman Bakanlığı destekli ağaç dikimi yapıyor. Gençlerimizi ve gönüllülerimizi bu konuda teşvik ediyoruz. Temel hedefimiz yaşanabilir bir çevre." diye konuştu.

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