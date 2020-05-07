Türk Kızılay'ın "ramazan mesaisi"ne yabancı öğrencilerden destek

Trakya Üniversitesinde (TÜ) öğrenim gören yabancı öğrenciler, Türk Kızılay'a kan bağışında bulunarak destek oluyor.Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği ile Kosovalı Öğrenciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğinde, Türk Kızılay'ın "ramazan mesaisine" destek için kan bağışı kampanyası başlatıldı.Azerbaycan, Kosova, Arnavutluk, Makedonya, Afganistan, Yunanistan, Filistin, Fas, Cezayir, Suriye, Özbekistan ve Türkmenistan uyruklu öğrenciler, Türk Kızılay'ın tahsis ettiği araçlarla kan bağış merkezlerine getiriliyor.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte işlemi ve ateş ölçümü yapıldıktan sonra merkeze giren öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak kan bağışında bulunuyor.- "Öğrencilerin talebiyle kampanya başlatıldı"Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle dünyanın zor zamanlar yaşadığını söyledi.Türkiye'nin güçlü bir sağlık altyapısına sahip olduğunu ve bu süreci iyi şekilde geçirdiğini belirten Çalışkan, "Koronavirüs nedeniyle uluslararası öğrencilerimizin bir kısmı ülkelerine dönemedi. Öğrencilerimize devletimiz tarafından kumanya, erzak, gıda desteği sağlanıyor. Uluslararası öğrenciler de kan stoklarındaki azalmanın açıklanmasının ardından Türkiye'ye bağlılıklarını göstermek için talepte bulundular. Onların talebiyle kan bağışı kampanyası başlattık. Öğrencilerimiz farkındalık oluşturmak için kan veriyor." diye konuştu.Çalışkan, Edirne'de yaklaşık 4 bin uluslararası öğrencinin öğrenim gördüğünü, salgın döneminde ülkelerine dönemeyen 500 öğrencinin kan bağışında bulunduğunu dile getirdi.- "Zor günler birlik beraberlikle atlatılacak"Kosovalı Öğrenciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mert Moskov da zor günlerin birlik beraberlikle atlatılacağını ifade etti.Moskov, Türk Kızılay'a, uluslararası öğrencilere verdiği destekten dolayı teşekkür etti.Azerbaycan uyruklu öğrenci Leman Nuriyeva ise Türkiye'nin salgın döneminde de Azerbaycan'a destek olduğunu belirterek, "Bu zor zamanlarda bize destek olan ülkeye biz de kan bağışı yaparak destek olmak istedik. Azerbaycan ve Türkiye kardeş ülke, iki devlet tek milletiz. Ülkelerimize dönemiyoruz, sınırlar kapalı. Burada kaldığımız dönemde kan bağışında bulunarak desteğimizi sürdürüyoruz." dedi.Makedonya uyruklu öğrenci Nagihan Zekiri, sahura kadar süren kan bağışı kampanyasına destek olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.- Türk Kızılay'dan uluslararası öğrencilere teşekkürTürk Kızılay Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay da vatandaşların kan bağışını gerçekleştirmek için ekiplerin fedakarca çalıştığını söyledi.Bağışçıların telefonla arandıktan sonra, isteyenlerin Türk Kızılay'ın tahsis ettiği araçlarla evlerinden kan merkezine getirildiğini anlatan Çakay, şunları kaydetti:"Saat 15.00'ten sahura kadar kan bağışı devam ediyor. Özellikle iftardan sonra yoğun oluyor kan merkezleri. Genel başkanımızın açıkladığı gibi stoklarımız ramazan ayında bir düşüşe geçiyor. Dolayısıyla bu ihtiyacın karşılanması gerekiyor ve bunun tek kaynağı insan. Öğrencilerimiz, genç arkadaşlarımız destek oldular, onlara çok teşekkür ediyoruz."Kan Bağış Merkezi Müdür Vekili Dr. İbrahim Dedemehmet ise ramazanda kan bağışlarında düşüş olduğunu vurgulayarak, vatandaşları kan vermeye davet etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!