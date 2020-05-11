Türk Kızılay, ihtiyaç sahibi ailelere ramazanda sıcak yemek ulaştırıyor - AĞRI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla kaymakamlık koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde faaliyet yürüten Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi görevlileri, bu yıl ramazanda iftar çadırlarının kurulamaması nedeniyle ihtiyaç sahipleri için harekete geçti.Bu çerçevede belirlenen ihtiyaç sahibi aileler için günlük sıcak yemek hazırlayan Türk Kızılay gönüllüleri, iftar öncesi ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek her gün 250 ailenin iftar sofrasını donatıyor.Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi Başkanı Kemal Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının yaşandığı bu süreçte ihtiyaç sahibi ailelerin ramazan ayını sıkıntısız geçirmeleri için gıda yardımlarının yanı sıra sıcak yemek de çıkardıklarını söyledi.Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bu yıl ramazanda iftar çadırlarının kurulmadığını anımsatan Şahin, şöyle konuştu:"Tabi bu tedbirlerin hepsi vatandaşların sağlığı için alındı. Tedbirler kapsamında devletimiz yurdun her köşesinde valilikler ve kaymakamlıklar koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grupları kurdu. Dolayısıyla biz de Türk Kızılay olarak bu sıkıntılı dönemde devletimizin yanında yer alarak bu gruba katıldık ve faaliyetlerimize devam ediyoruz. Evet şu an iftar çadırları kurulamıyor ama hiç önemli değil. Biz Vefa ekibinin bir parçası olarak ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarını sıcak yemeklerle donatıyoruz. Her gün 250 ailemiz bu hizmetten faydalanıyor. Çok mutluyuz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!