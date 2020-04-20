Türk Kızılay gönüllüsü öğretmen köy köy dolaşarak uzaktan eğitimi anlatıyor - AĞRI

20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İlçede ücretli öğretmenlik yapan 28 yaşındaki Göktürk, 1 yıl önce ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmak için Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi'ne gönüllü kaydı yaptırdı.İshakpaşa Ortaokulunda görevini sürdüren Göktürk, Kovid-19 önlemleri kapsamında okullarda eğitime ara verilip uzaktan eğitime geçilmesinin ardından, kırsalda yaşayan çocukların da sistemden faydalanması için harekete geçti.Türk Kızılay gönüllüsü olarak her gün köy köy dolaşan Göktürk, söz konusu uzaktan eğitimin verildiği EBA TV ve TRT yayınlarını nasıl takip edeceklerini köy çocuklarına evlerinde anlatıyor.Aileleri de uzaktan eğitimin önemi konusunda bilgilendiren Göktürk, öğrencilerin derslerden mahrum kalmamalarını sağlıyor.Sistemi anlattığı köy çocuklarının evlerini belirli aralıklarla ziyaret eden Göktürk, bu sayede öğrencilerin gelişimini de takip ediyor.- "Bazı köylerimizde 'EBA' kelimesini hiç bilmeyen öğrencilerle karşılaştım"Bugüne kadar 10 köye giderek öğrencilerle buluşan İngilizce öğretmeni Figen Göktürk, AA muhabirine, Kovid-19 önlemleri kapsamında okullarda eğitime ara verilip uzaktan eğitime geçilmesinin ardından kendini köy çocuklarının gelişimine adadığını söyledi.Köylerde yaşayan birçok öğrencinin ve velinin EBA TV hakkında çok az bilgiye sahip olduğuna dikkati çeken Göktürk, şöyle konuştu:"Kızılay gönüllüsü bir öğretmen olarak köy köy dolaşarak uzaktan eğitim konusunda hem öğrencileri hem de ailelerini bilgilendiriyorum. Gittiğim bazı köylerimizde 'EBA' kelimesini hiç bilmeyen birçok öğrenciyle karşılaştım. Bunu görünce çalışmalarımı daha da sıkılaştırdım. Çocuklarımıza sürekli olarak okulların tatil edilmediğini, tatilde olmadığımızı ve evlerimizde EBA TV üzerinden eğitimin devam ettiğini anlatmaya çalışıyorum. Ayrıca belirli aralıklarla tekrar bu köylere gelerek öğrencileri takip ediyorum."Kovid-19'la mücadelede hijyen, sosyal mesafe ve izole gibi kavramların önemini de köylerde çocuklara anlattığını dile getiren Göktürk, Türkiye'nin dayanışma içerisinde bu salgını yeneceğini sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!