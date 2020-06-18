Türk Kızılay gönüllüsü, depremzede minik Öykü'nün de kalbini kazandı

Üç gün önce merkez üssü Karlıova ilçesi olan ve güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun şehit olduğu, 35 kişinin yaralandığı 5,7 büyüklüğündeki depremin yaralarının sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor.
Bu kapsamda Türk Kızılay tarafından vatandaşların yemek ihtiyacının karşılanması için Karlıova'ya bağlı Kaynarpınar ile Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde iaşe çadırı kuruldu.
Elmalı köyünde kurulan çadırda yemek dağıtan Kızılay gönüllüsü Rojbiya Karasu ile köyde yaşayan Kulluk ailesinin 2 çocuğundan biri olan 4 yaşındaki Öykü arasında güzel bir dostluk başladı.
Yemek dağıtımından arta kalan zamanını, minik depremzedeyle geçiren Karasu, yemek yedirip masal anlattığı ve saçlarını ördüğü Öykü'nün söylediği şarkılara da eşlik ediyor.
Öykü, akşam yemek dağıtımının ardından köyden ayrılacağı için uzun süre sarılıp, el sallayarak uğurladığı Karasu'yu, ertesi sabah kucaklayarak karşılıyor.
Karasu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem travmasını atlatması için ilgi gösterdiği Öykü'yü çok sevdiğini, görevinin sona ermesinin ardından onu ziyaret etmek için köye tekrar geleceğini söyledi.
Çadır ziyaretleri sırasında Öykü ile tanıştığını aktaran Karasu, "Buraya yardım dağıtımına geldiğimizde Öykü ile tanıştım ve ondan sonra her gün yanıma geldi." ifadesini kullandı.
Karasu, Öykü'nün kendisine köyden ayrılmasına çok üzüleceğini söylediğini aktararak onu mutlu etmek için köye ziyarete geleceğini ifade etti.
Erzurum Atatürk Üniversitesi Oltu Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü birinci sınıf öğrenci Karasu, her zaman gönüllü olarak yardım kampanyalarına katıldığını belirtti.
Karasu, "Depremden hemen sonra daha önce gönüllü olarak kayıt yaptırdığım Türk Kızılay Bingöl Şubesi beni aradı arkadaşlarımla Elmalı köyüne geldim. Burada yemek dağıtımı dışında çadırları dolaşarak depremzedelerle sohbet ettik. Öykü ile de böyle bir ziyarette karşılaştık, birbirimizi çok sevdik." diye konuştu.
,Bülent Temiz
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