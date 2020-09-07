Türk Kızılay Giresun sel bölgesinde afetzedeleri yalnız bırakmadı

Bölgede 22 Ağustos'ta meydana gelen selin ardından afetzedelerin yardımına koşan Türk Kızılay ekipleri, ilk günden bu yana 334'ü gönüllü olmak üzere toplamda 394 kişiyle çalışmalarını sürdürüyor.
Genel Merkez Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun'da sel afetinden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine de başsağlığı dileğinde bulundu.
Kısacık, sel felaketi haberi alınır alınmaz ekiplerin hızla bölgeye ulaştığını belirterek, "Giresun'da meydana gelen sel afetinin hemen sonrasında bölgeye ulaşan ekiplerimiz gece gündüz demeden afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor." dedi.
Kızılay ekiplerinin ilk günden bu yana afetzedeleri yalnız bırakmadığını vurgulayan Kısacık, ekiplerin halen çalışmalarına devam ettiğini söyledi.
Ekiplerin sel bölgesine gelir gelmez önemli ihtiyaçların hızlıca giderildiğine işaret eden Kısacık, 87 bin 849 kişiye sıcak yemek verildiğini, bölgedeki mağdurlara 6 bin 926 adet gıda kolisinin ve 204 bin 147 litre suyun yöre halkına dağıtıldığını ifade etti.
Afetzedelere 4 bin 399 adet hijyen setinin verildiği bilgisini veren Kısacık, "Aynı zamanda sel mağdurlarına şimdiye kadar 149 bin ikramlık malzeme, bin 500 adet dezenfektan, 25 bin 330 adet maske dağıtıldı." dedi.
Kısacık, bölgede ulaşılan 750 kişiye ise psikososyal destek sunulduğunu bildirdi.
Sel bölgesinde 60 Kızılay çalışanı, 334'ü ise gönüllü olmak üzere toplamda 394 kişiyle hizmet verildiğini söyleyen Kısacık, 36 araçla bu hizmetlerin verildiğini bildirdi.
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