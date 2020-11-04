Türk Kızılay down sendromlu Yusuf'u hediyelerle sevindirdi - AĞRI

AA

Eleşkirt Karşıyaka İlkokulunda eğitim gören down sendromlu minik Yaşarlar'ın ihtiyaç duyduğu eğitici materyallerin karşılanması için Kızılay Ağrı Şubesince çalışma başlatıldı.Okula gelen Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ve gönüllüler, minik Yusuf ile bir araya gelerek ona kişisel gelişim, dil gelişim, görsel eğitim, el kol koordinasyon setleri ve çeşitli oyuncaklar hediye etti.Minik Yusuf ile sohbet eden Orhan Tatlı, AA muhabirine, Kızılay olarak özel eğitime önem verdiklerini söyledi.Yusuf'u mutlu etmenin güzel bir duygu olduğunu dile getiren Tatlı, şöyle konuştu:"Özel eğitim sınıflarının oluşturulması veya eksikleri varsa dönüşümüyle ilgili birkaç farklı ilçede çalışmalarımız oldu. Öğretmenler, Yusuf için eğitsel oyuncaklar, kitaplar, hafıza kartları, oyun kartları ve eksiği olan tüm materyalleri liste haline getirerek bize bildirdi. Biz de bu kitapların yayıncı kuruluşlarıyla irtibata geçtik. Kızılay haftası vesileyle gelip Yusuf'la hem tanışmış olduk hem de hediyelerini ulaştırdık. İnşallah ara ara gelip Yusuf'u ziyaret edeceğiz."