Türk Kızılay deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, İzmir'de birçok evin yıkılmasına yol açan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerini bölgeye sevk eden Türk Kızılay, sıcak yemekten barınma ihtiyacına kadar her alanda görevini yürütmeyi sürdürüyor.
Depremde evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşlara aralıksız yardım ulaştıran Kızılay ekipleri, enkaz altından çıkarılan eşyaları da ailelere teslim etmek üzere tasnif ediyor.
İzmir'de 347 personel, 87 şube görevlisi ve 1210 gönüllünün desteğiyle hizmet veren Kızılay, 5 mobil mutfak, aşevi ve 6 ikram aracından toplam 369 bin 645 kişilik sıcak yemek, 155 bin 125 paketli gıda, 115 bin 186 adet su, 84 bin 284 adet sıcak/soğuk içecek hizmeti sundu. Kızılay, vatandaşların soğuktan etkilenmemesi için 2 bin 49 barınma çadırı, 1256 ısıtıcı, 16 bin 50 battaniye, 6 bin 888 yatak ve 2 bin 657 mutfak seti desteğinde bulundu.
- 5 bin dezenfektan, 144 bin 460 cerrahi maske dağıtıldı
Salgın riskini de göz ardı etmeyen Türk Kızılay, afetin yaşandığı ilk dakikalardan itibaren toplam 5 bin dezenfektan ve 144 bin 460 cerrahi maske dağıtıp 1012 vatandaşa psikososyal destek verdi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, gönüllülük ve paylaşmak esasına dayanan Kızılaycılığın, 152 yıllık bitmeyen umudun hikayesi olduğunu vurguladı.
"Bu bilinçten hareketle vatandaşlarımız evlerine kafalarını sokana kadar buradayız. Toparlanma sürecinde de faaliyetlerimiz olacak." ifadelerini kullanan Kınık, sahadaki tüm Kızılaycıların depremzedeler için seferber olduğunu belirtti.
Depremzedelere günlük 70 bin kişilik yemek dağıtıp psikososyal destek sunduklarını ifade eden Kınık, ilk olarak 10 bin kadar aileye alışveriş kartı verdiklerini bildirdi.
Kınık, Türk Kızılayın günlük 250-300 kişilik bir ekiple sahada olduğunu, çalışmaların 7/24 vardiya sistemiyle devam ettiğini anlatarak şunları kaydetti:
"Çevre illerden gönüllülerimiz var. Mutfak personelimiz, psikiyatristlerimiz, saha görevlilerimiz ve gönüllülerimiz İzmirli vatandaşlarımızın ihtiyaçları bitene kadar burada çalışmalarını sürdürecekler. Özellikle yaşlılarımızın, çocuklarımızın, bebeklerimizin ve hamilelerin ihtiyaçlarına yönelik bebek maması, bebek bezi, hijyen setleri, battaniye gibi yardımlar alıyoruz. Bu temel ihtiyaçlar devam edecek ve yardım yapan vatandaşlarımıza çağrımız bu yönde olacaktır."
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